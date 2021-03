NSND Trần Hạnh: Anh thợ đóng giày thành nghệ sĩ của nhân dân

Trong dịp trở lại quê nhà vào mùa xuân 2021, cùng với những đêm nhạc tái ngộ khán giả TP.HCM (ngày 6 và 27.3 ở phòng trà We, ngày 16.3 ở Chợ Gạo), ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh sẽ lần đầu tiên có chương trình riêng tại sân khấu ngoài trời Mây in The Nest, Măng Lin, Đà Lạt vào 16 giờ 30 ngày 13.3.