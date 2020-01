NSƯT Mạnh Dung kể chuyện vợ bị khối u ác tính, 2 lần mất con

Trong giây phút quá bất ngờ, nữ nghệ sĩ bật khóc, rưng rưng nói: “Ngày cưới tôi đâu được bánh to như thế này. Chỉ có bánh quy, bánh xốp thôi. Nhưng năm nay lại được một cái bánh to, trong một chương trình quá ý nghĩa như thế này chỉ biết nói lời cảm ơn chương trình, cảm ơn anh”. Nghệ sĩ Mạnh Dung nói thêm về lý do mình dành tặng cho vợ bất ngờ này vì cũng sắp tròn 60 năm hai nghệ sĩ đến với nhau từ những năm tháng còn gian khổ cho đến cuộc sống hạnh phúc , nhẹ nhàng như hiện tại. “Xin phép quý khán giả cho tôi chia sẻ hạnh phúc của tôi và vợ trong giây phút này vì cũng sắp đến kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Cộng vào tất cả thời gian yêu thương, chung sống với nhau thì có quá nhiều hạnh phúc và kỷ niệm cùng nhau thì tôi muốn những người bạn đồng niên như tôi cũng sẽ hạnh phúc như vậy”, “ông già Nam Bộ” xúc động.