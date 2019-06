Nữ ca sĩ nào giàu nhất thế giới?

Ngày 4.6, tạp chí Forbe đã công bố danh sách những nhân vật sở hữu khối tài sản khổng lồ, trong đó, nữ ca sĩ Rihanna là người giữ vị trí đầu tiên với tổng tài sản ước tính khoảng 600 triệu USD (13.800 tỉ đồng). Cô chính thức trở thành nữ ca sĩ giàu nhất ở tuổi 31.

Với danh tiếng của mình cô luôn tích cực quảng bá cho sản phẩm. Bên cạnh mỹ phẩm Rihanna còn lấn sang lĩnh vực thời trang. Nữ nghệ sĩ đã có thêm một thương hiệu đồ lót SavagexFenty hợp tác với tập đoàn LVMH và Tech Style. Đồng thời, họ vừa cho ra mắt thương hiệu thời trang cao cấp mang tên Fenty hôm 22.5 và được dự đoán sẽ đem lại cho Rihhana thêm khoản lợi nhuận khổng lồ.

Nữ ca sĩ người da màu đã từng tâm sự trên Tạp chí thời trang New York rằng giám đốc điều hành tập đoàn LVMH chấp nhận lời đề nghị của cô một cách dễ dàng và họ nói rằng hoàn toàn tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược của Rihanna . Điều đó làm cho nữ ca sĩ vô cùng bất ngờ.

Rihanna là một trong những nữ ca sĩ quyền lực của làng âm nhạc thế giới với phong cách âm nhạc độc đáo. Ca từ trong khúc Work của nữ ca sĩ được nhiều người đánh giá chính là châm ngôn sống của Rihanna, nó khiến bản thân nữ ca sĩ này luôn nỗ lực làm việc và đạt đến thành công như hôm nay.

Những ngày đầu của sự nghiệp, Rihanna mang đến cho khán giả hình tượng nữ tính trong album Music of the Sun (2005), cô được nhận xét là có phong cách gần giống với Beyonce . Lời khen ngợi đó với một tài năng âm nhạc như Rihanna sẽ giết chết sự nghiệp cô, chính vì vậy, năm 2007 cô đã khiến cả thế giới bất ngờ khi thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mình, cô trở thành một "cô nàng hư hỏng" trong album Good girl gone bad (2007). Dù nhận khá nhiều chỉ trích từ việc này nhưng Rihanna vẫn kiên trì với hình ảnh mà bản thân theo đuổi. Trong suốt 10 năm sự nghiệp, Rihanna đã nhận 19 giải Grammy và khoảng 170 giải thưởng danh giá khác. Việc thành công trong cả hai lĩnh vực giải trí và kinh doanh khiến cho nữ ca sĩ da màu trở thành thần tượng của giới trẻ trên thế giới.