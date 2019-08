Nữ diễn viên Diane Kruger: 'Kho báu quốc gia' của Đức

Mỹ nhân người Đức Diane Kruger thực ra không xa lạ gì với khán giả Việt, nhất là với những fan cuồng hai chàng đẹp trai Brad Pitt và Orlando Bloom. Nàng Helen xinh đẹp tóc vàng mắt xanh cổ tích của bộ phim sử thi Cuộc chiến thành Troy năm 2004 đã làm nên danh tiếng ở Hollywood cho cô gái trẻ 28 tuổi này. Nhất là khi qua nhiều vòng tuyển chọn, Diane vượt mặt 3.000 ứng viên, đánh bại cả hai tên tuổi sừng sỏ kinh đô điện ảnh lúc bấy giờ là Gwyneth Paltrow và Charlize Theron để vinh dự nhận vai. 10 năm dấn thân vào nghề diễn, với khoảng 30 bộ phim, tính cách giản dị kín đáo của phụ nữ Đức đã khiến Diane vẫn không thích báo giới nói nhiều về vẻ bề ngoài, đời tư của mình.

Thời thơ ấu đầy biến động đã làm cho Diane luôn có cảm giác rằng mình vẫn chưa biểu lộ hết những cảm xúc trong nghiệp diễn, cô thấy mình như chú chim “chưa hót hết những giai điệu hay nhất”. Bước vào tuổi tứ tuần mới lần đầu sinh con, Diane Kruger vẫn nỗ lực thay đổi nhận thức của công chúng về mình và về những dự án điện ảnh sắp tới, chứ không phải là những chuyện chồng con tã lót, chuyện xuất hiện trên các bìa tạp chí danh tiếng hay tại các liên hoan phim, dù chưa bao giờ Diane Kruger phạm sai sót nửa bước chân trên thảm đỏ.

Diane Kruger trong vai nàng Helen xinh đẹp tóc vàng mắt xanh cổ tích của bộ phim sử thi Cuộc chiến thành Troy Ảnh: Getty Images

Hiếm có nữ diễn viên châu Âu nào rực sáng đều ở cả hai mảng diễn xuất lẫn thời trang như Diane Kruger. Cô trở thành sự chọn lựa ngày càng ưu tiên cho các tác phẩm điện ảnh của những đạo diễn sừng sỏ thuộc dòng kinh điển như Wolfgang Petersen, Quentin Tarantino hay làn sóng mới như Brad Furman, Fatih Akin. Là dân Hanover chính hiệu nhưng Kruger nói, thậm chí pha trò bằng tiếng Anh lại hoàn hảo, nên việc thành công trong làng mẫu không khó. Thế mà cuối cùng cô cũng mạnh dạn từ bỏ. Ít ai biết, trước khi làm người mẫu, cô bé Diane Heidkrüger đã học múa ba lê chuyên sâu từ năm 11 tuổi tại Trường múa ba lê Hoàng gia. 13 tuổi, hàng loạt sóng gió, cả gia đình lẫn cá nhân đổ ập xuống, cha mẹ ly dị, chấn thương đầu gối, khiến Diane phải bỏ ngang sàn múa, dồn nén những cảm xúc chờ cơ hội tinh hoa phát tiết ở điện ảnh sau này.

15 tuổi, Kruger bắt đầu làm người mẫu, một sự chọn lựa không làm vừa lòng mẹ, rồi được chọn đại diện cho nước Đức tham gia cuộc thi Elite Model Look, chính là nơi hai siêu mẫu kỳ cựu Cindy Crawford và Gisele Bündchen từng khởi nghiệp. Lý do mẹ cô chia sẻ, ngay cả sau này khi cô chuyển sang nghiệp diễn, là chiều cao 1,7m của Diane không hợp để làm mẫu. Thế mà quyết định “bẻ ghi” của cô cũng lại đến từ chính ám ảnh khiếm khuyết thể hình ấy. Và rồi, giữa thế giới thời trang, Diane Kruger vẫn cứ “nổi bần bật”, được mệnh danh như một fashionista thực thụ với gu ăn mặc mà giới trong nghề cũng khó mở miệng để chê. Chưa là minh tinh màn bạc Diane đã trở thành gương mặt quảng cáo quen thuộc cho các nhà mốt lẫy lừng tên tuổi, từ Chanel, Yves Saint Laurent, Christian Dior đến Louis Vuitton và Giorgio Armani. Cô cũng góp mặt trên các trang bìa của Harper’s Bazaar (ấn bản Tây Ban Nha, Brazil, Nga, Úc…), các chiến dịch quảng cáo nước hoa như Allure của Chanel hay Acqua di Gio của Giorgio Armani. Phẩm chất thời trang đặc trưng ở Diane khiến người ta “kiềng” nhất là kỹ năng thiên bẩm tự làm stylist cho chính mình.

Hình ảnh đời thường của Diane là phong cách giản dị Ảnh: Shutterstock

Chẳng hạn, để chuẩn bị cho sự kiện thảm đỏ, cô lướt mắt qua bộ sưu tập của các nhà tạo mốt danh tiếng rồi đánh tiếng mượn trực tiếp những trang phục ưng ý nhất, thậm chí có lúc lên cả ý tưởng cho bộ cánh để yêu cầu đặt may đo theo ý. Ngay cả kiểu tóc, trang điểm, phụ kiện đi kèm cũng luôn được cô thay đổi linh hoạt, tạo hình ấn tượng cho bản thân mỗi khi xuất hiện. Năm 2014, Diane Kruger cũng từng lấn sân sang lĩnh vực thiết kế thời trang khi hợp tác với nhà Jason Wu tiếng tăm cho ra đời bộ sưu tập “The Diane Bag” (2014).

Còn trên phim trường, từ hình ảnh nàng Helen, mỹ nhân đã khiến hoàng tử Paris yêu say đắm dẫn tới căn nguyên châm ngòi cuộc chiến thành Troy, đến hàng loạt phim phong phú đất diễn tính cách cho Diane sau này như Wicker Park (2004), National Treasure (2004), Joyeux Noël (2005), National Treasure: Book of Secrets (2007), Inglourious Basterds (2009) và gần đây là Tout Nous Sépare hay In the Fade giúp cô giành giải Cành cọ vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2017… Cuộc đời màn bạc của Kruger mang hơi hướng của một câu chuyện cổ tích. Mặc dầu với mộng mơ thời thơ ấu là trở thành nhà khoa học nhưng thực ra chính huyền thoại điện ảnh Đức, nữ minh tinh Romy Schneider và chuyện tình Romy - Delon mới thực sự là nguồn cảm hứng điện ảnh cho Diane Kruger, là cớ để Diane rời làng mẫu tham gia nhiều phim, nhất là phim Pháp.

Giờ đây, Kruger vừa tròn 43 tuổi vào tháng 7 vừa qua. Bất chấp sự chọn lựa “nhất nghệ tinh nhất thân vinh” đầy khôn ngoan ấy, thế giới giải trí vẫn cứ chao đảo vì sắc đẹp như quên tuổi tác của nàng Helen huyền thoại. Các danh vị như “là 1 trong 50 người đẹp nhất hành tinh năm 2004 do tạp chí People bình chọn” hay “là 1 trong 100 phụ nữ hot nhất thế giới 2005 của tạp chí Maxim” có thể khiến người ta tò mò về bí quyết làm đẹp của cô. Thế nhưng, Diane Kruger giản dị ngay cả trong thói quen tôn tạo nhan sắc. Đó là ngủ đủ giấc, tích cực vận động, tự tay nấu cho mình những món có lợi cho hình thể, tìm thời gian thư giãn và hạn chế trang điểm. Hình ảnh quen thuộc thường thấy ở Kruger lại càng “sơ sài” hơn: quần short, đeo chiếc túi chéo Chanel nho nhỏ, đội một chiếc mũ Isabel Marant màu đen, chân đóng đôi giày da lộn. Thế nhưng, phương châm sống của cô lại đầy “phức tạp” đối với những ai muốn hiểu cho ra: Đó là “Bạn không bao giờ quay ngược được thời gian, cho nên hãy sống cùng nó để đợi khoảnh khắc cất lên bài ca hay nhất đời mình”. Tờ Gala của Đức đã dành cho người đẹp công dân nước mình một nhận xét đầy ưu ái: "Diane Kruger thực sự là kho báu quốc gia". Còn bạn, bạn định khen sắc đẹp và sự nghiệp của Diane Kruger như thế nào?