Nữ hoàng băng giá 2 thống trị ngôi vương phòng vé

A beautiful day in the neighborhood với sự tham gia diễn xuất của Tom Hanks vừa có màn chào sân khá ổn khi giành vị trí thứ 3 trong danh sách những phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua. Tác phẩm do Marielle Heller cầm trịch vừa mở màn tại hơn 3.200 cụm rạp và thu về tổng cộng 13,5 triệu USD sau 3 ngày trình diện khán giả quê nhà

ẢNH: SONY