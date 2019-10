‘Nữ hoàng Weibo’ Diêu Thần bị ngược đãi, phân biệt đối xử trong ‘Vòng quay tình yêu’

Trong lần tái xuất màn ảnh nhỏ với Vòng quay hạnh phúc, minh tinh sinh năm 1979 đảm nhận vai Tô Minh Ngọc - cô gái thông minh xinh đẹp nhưng lại bị hắt hủi từ nhỏ vì là phái yếu. Sống trong gia đình xem con trai là tất cả, từ nhỏ cô luôn thiệt thòi hơn hai người anh. Dẫu dốc hết tài sản cho con trai cả đi du học, đáp ứng hầu hết các đòi hỏi của con trai thứ nhưng cha mẹ Tô Minh Ngọc lại phản đối việc để cô bước chân vào cánh cổng đại học.

Tuy không được gia đình yêu thương, chăm sóc như hai anh nhưng nhân vật do Diêu Thần thủ vai vô cùng mạnh mẽ. Vượt qua tất cả nỗi đau, sự tổn thương do chính người thân gây ra từ nhỏ tới lớn, cô vẫn trở thành một phụ nữ thành công, độc lập. Với tính cách kiên cường nhân vật Tô Minh Ngọc giúp Diêu Thần nhận được nhiều lời khen ngợi và sự yêu thích của vô số khán giả truyền hình. Đặc biệt phong cách thời trang của Diêu Thần trong Vòng quay hạnh phúc cũng nhận được sự đánh giá cao từ người hâm mộ.

Phim mới của Diêu Thần là một trong những tác phẩm đắt khách nhất màn ảnh nhỏ xứ Trung trong nửa đầu năm 2019 ẢNH: DAYLIGHT ENTERTAINMENT

Đề cập đến vấn đề trọng nam khinh nữ vốn đã ăn sâu vào xã hội Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung nên Vòng quay hạnh phúc dễ dàng nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Trong thời gian phát sóng, tác phẩm liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Weibo, nhiều cư dân mạng cho rằng bộ phim xứng đáng là bộ phim phản ánh xã hội hiện đại.

"Tôi đã khóc nhiều lần khi xem bộ phim, bởi vì tôi hoàn toàn có thể đồng cảm với cuộc sống của Tô Minh Ngọc. Bất bình đẳng giới vẫn là một vấn đề phổ biến ở nông thôn Trung Quốc và tôi là một trong những nạn nhân. Cha mẹ tôi đã gần như cạn kiệt tất cả tiền tiết kiệm của họ để mua hai căn nhà cho hai em trai tôi ở Nam Kinh, một thành phố hạng hai ở tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, trong khi tôi không nhận được gì", Jiang Yijing - một nhân viên điều dưỡng ở Bắc Kinh chia sẻ. Bên cạnh đó có ý kiến cho rằng bộ phim giúp họ suy nghĩ về trách nhiệm, cách chăm sóc người già trong xã hội đang ngày càng vồn vã, phát triển.

Bên cạnh sự góp mặt của "nữ hoàng Weibo" Diêu Thần, phim còn quy tụ dàn diễn diễn viên thực lực ẢNH: DAYLIGHT ENTERTAINMENT

Vòng quay hạnh phúc (tên gốc: All is well) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả A Nại. Bộ phim xoay quanh số phận của Tô Minh Ngọc (Diêu Thần thủ vai) - một người dù thông minh, xinh đẹp nhưng lại sống trong sự ghẻ lạnh của cha mẹ vì là con gái. Nhờ phản ánh vấn nạn phân biệt giới tính trong xã hội Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung, tác phẩm đã vào top 5 phim truyền hình có lượt xem cao nhất và top 7 phim truyền hình hay nhất tại đất nước tỉ dân trong nửa đầu năm 2019. Bên cạnh nội dung sâu sắc cùng sự xuất hiện của tên tuổi lớn như Diêu Thần, các diễn viên thực lực như: Nghê Đại Hồng, Quách Kính Phi, Lý Niệm, Dương Hựu Ninh, Cao Lâm, Cao Lộ… cũng chính là điểm nhấn nổi bật tạo nên thành công của bộ phim.

Diêu Thần sinh năm 1979 tại tỉnh Phúc Kiến, cô là diễn viên nổi tiếng Trung Quốc được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như: Võ lâm ngoại truyện, Tình yêu tuyệt vời, Bão lửa, Phi thành vật nhiễu 2… Minh tinh 40 tuổi này còn được mệnh danh là “Nữ hoàng Weibo” với lượng người theo dõi đông đảo và có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội nhờ những lời bình luận thẳng thắn, dí dỏm. Cô cũng nhiều năm xuất hiện trong danh sách 100 nhân vật nổi tiếng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn ẢNH: WEIBO NV

Sau thời gian nhận được sự yêu mến của khán giả truyền hình xứ Trung, Vòng quay hạnh phúc sẽ phát sóng trên màn ảnh nhỏ Việt Nam lúc 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần trên HTV7, bắt đầu từ 10.10.