Nữ MC gốc Việt hẹn hò rapper Jeezy sau khi chấm dứt hôn nhân 10 năm

Thông tin trên được People xác nhận và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông vì cả hai nhân vật chính đều sở hữu lượng fan nhất định. Được biết, chuyện tình cảm của cặp sao này bắt đầu bị đưa vào “tầm ngắm” từ lâu. Tuần trước, khi Jeannie Mai và Jeezy cùng tham gia một sự kiện gây quỹ từ thiện cho tổ chức phi lợi nhuận Street Dreamz, những lời đồn đoán về chuyện mỹ nhân gốc Việt hẹn hò rapper Mỹ lại được dịp rầm rộ.

Tham dự sự kiện nói trên, MC sinh năm 1979 nổi bật với chiếc váy trắng khoét ngực khoe vòng 1 nóng bỏng và phần thân váy xẻ cao ngay đùi để lộ đôi chân thon dài. Trong khi đó, Jeezy xuất hiện bảnh bao bên bạn gái với vest đen, đeo nơ lịch lãm. Một nguồn tin tiết lộ với tạp chí People rằng họ sánh vai tình tứ bên nhau, trong suốt sự kiện, cả hai liên tục trò chuyện, cười đùa vui vẻ với đối phương.

Jeannie Mai và Jeezy tình tứ trong sự kiện gần đây ẢNH: WILL COTTON

Được biết những tin đồn tình cảm của Jeannie Mai và Jeezy bắt đầu xuất hiện vào tháng 1.2019 khi nữ MC của The Real bất ngờ đăng một tấm ảnh chụp cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong đó có “bạn trai tin đồn”. Trước những câu hỏi về mối quan hệ của cô với nam ca sĩ sinh năm 1977, Jeannie Mai vẫn chọn cách im lặng. Mới đây, trong đoạn giới thiệu tập mới của chương trình The Real dự kiến phát sóng vào tuần tới, ngôi sao truyền hình 40 tuổi đã tiết lộ với khán giả cùng những người dẫn chương trình còn lại về mối quan hệ của cô với giọng ca da màu. Tuy nhiên, khán giả phải chờ đợi thêm ít ngày để có thể biết thêm nhiều thông tin về câu chuyện của cặp đôi này.

Jeannie Mai sinh năm 1979 trong gia đình người Mỹ gốc Việt. Cô đã sớm tham gia làng thời trang, giải trí và là một trong số nghệ sĩ gốc Á có được chỗ đứng nhất định tại Hollywood. Mỹ nhân gốc Việt khởi nghiệp từ công việc trang điểm. Sau đó, cô dần chuyển sang việc dẫn dắt chương trình truyền hình và được biết đến qua các show: How Do I Look?, USA's Character Fantasy, The Real... Tại Oscar 2019, người đẹp làm MC dẫn thảm đỏ cho E!Online.

Nữ MC gốc Việt và chồng cũ từng có hôn nhân kéo dài 10 năm mà không con cái ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trước khi hẹn hò với rapper Jeezy, Jeannie Mai từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với Freddy Harteis. Cả hai kết hôn vào năm 2007 và có khoảng 10 năm chung sống hạnh phúc trước khi tuyên bố ly hôn vào tháng 10.2017. Chỉ 6 tháng sau tin tức “đường ai nấy đi”, chồng cũ của MC sinh năm 1979 tiết lộ sắp đón con đầu lòng với bạn gái mới. Kể từ khi ly hôn, MC gốc Việt đã thẳng thắn nói về sự căng thẳng trong cuộc hôn nhân cũ, tiết lộ rằng mọi chuyện kết thúc là vì cô chưa sẵn sàng làm mẹ.

So với chồng cũ, bạn trai mới của Jeannie Mai lại là nhân vật nổi tiếng hơn hẳn. Jeezy sinh năm 1977 và là một rapper đa tài của làng nhạc Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2001 với sản phẩm đầu tay Thuggin 'Under the Influence (TUI) và nhanh chóng gây được tiếng vang lớn. Sau gần 20 năm gia nhập ngành công nghiệp âm nhạc, giọng ca 42 tuổi đã sở hữu 10 album phòng thu với những cái tên nổi bật như: Let's Get It: Thug Motivation 101, The Inspiration, TM:103 Hustlerz Ambition, Church in These Streets, Pressure… và mới đây nhất là TM104: The Legend Of The Snowman.