Nữ thí sinh 'Cuộc đua kỳ thú 2014' qua đời ở tuổi 39 vì ung thư

Cuộc đua kỳ thú - The Amazing Race Vietnam 2014, là phiên bản Việt của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng The Amazing Race của Mỹ, phát sóng vào tháng 6.2014 trên kênh truyền hình VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Huy Khánh là người dẫn chương trình năm đó. The Amazing Race Vietnam 2014 gồm 9 đội, mỗi đội gồm hai người đã quen biết nhau từ trước. dàn sao nổi tiếng tham gia chương trình năm 2014 có: ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang và chồng, người mẫu Trang Khiếu, Trang Khàn, ca sĩ Hương Giang Idol , Sơn Ngọc Minh Vmusic, huấn luyện viên thể lực Mint, Miko Lan Trinh, diễn viên Hiếu Nguyễn, vận động viên – diễn viên Long Điền, diễn viên Kim Dung, ca sĩ Đinh Khải Anh, Kim Thanh, Minh Long, Sơn Việt... Năm đó, đội Hồng của Criss Lai và Hương Giang Idol giành ngôi Quán quân.