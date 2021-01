Phát hiện hơn 3 vạn cuốn sách có dấu hiệu in lậu ở Hà Nội

Trước đó, chiều 8.1, Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an (A03) và lực lượng chức năng đã kiểm tra kho sách tại số 3, ngõ 89, Ngô Thì Sỹ, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có khoảng 56 đầu sách với khoảng hơn 30.000 cuốn. Trong số này, có nhiều cuốn là tác phẩm văn học bán chạy , sách dùng cho học sinh… gồm truyện, sách tin học, tiếng Anh, công nghệ , kỹ năng sống và có dấu hiệu in lậu của các nhà xuất bản, nhà sách nổi tiếng như: Kim Đồng, Trẻ, First News - Trí Việt...

Chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Khoái không xuất trình được các giấy tờ pháp lý theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Người này cũng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số sách đang có tại kho. Bà Nguyễn Thị Khoái cho biết bà kinh doanh sách tại địa điểm 1056 đường Láng (Q.Đống Đa, Hà Nội) và mua số sách này từ nhiều cá nhân hành nghề đồng nát. Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế TP.Hà Nội xác minh cơ sở kinh doanh 1056 đường Láng không treo biển hiệu, không nộp thuế, chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh. Cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ số sách nêu trên để xác minh, làm rõ nguồn gốc, phục vụ điều tra.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News - Trí Việt, cho hay ông đã nhận được thông tin độc giả về 2 điểm tập kết sách này từ 2 tháng trước. Sau đó, ông Phước cũng tổ chức kiểm tra thông tin rồi gửi đơn trình báo lên Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP.Hà Nội. Đơn vị ông cũng có người tới hiện trường chiều 8.1 để nhận diện những ấn phẩm giả mạo sách công ty mình, trong đó có Muôn kiếp nhân sinh, Bí mật tư duy triệu phú, Hành trình về phương Đông, Hạt giống tâm hồn, Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống, Nghĩ giàu - Làm giàu…