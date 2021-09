Phim đen trắng 'Belfast' thắng giải cao nhất tại LHP Toronto

Tác phẩm Belfast kể về thời thơ ấu bên gia đình của chính đạo diễn Kenneth Branagh ở quê hương Bắc Ireland vào năm 1969 - thời điểm diễn ra cuộc xung đột giữa hai cộng đồng Thiên Chúa giáo và Tin lành. Bộ phim đen trắng quy tụ dàn sao gồm Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciaran Hinds, Jude Hill...

Xếp sau tác phẩm Belfast tại hạng mục People's Choice năm nay là phim độc lập Scarborough do hai đạo diễn người Canada là Shasha Nakhai và Rich Williamson thực hiện. Vị trí thứ ba thuộc về tác phẩm The Power of the Dog của nhà làm phim Jane Campion, có tài tử Benedict Cumberbatch đóng chính. Trong khi đó, tác phẩm Titane do nhà làm phim Pháp Julia Ducournau chỉ đạo, từng thắng Cành cọ vàng ở LHP Cannes 2021, được vinh danh ở giải Midnight Madness.