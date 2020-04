Phương Oanh 'Quỳnh búp bê': Cuộc sống của tôi phong ba, bão táp là bình thường

'Không tận dụng tên tuổi để đóng tràn lan'

* Sau Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta thì Oanh tiếp tục tham gia vai chính trong phim truyền hình Người nối nghiệp. Vậy vai diễn này có gì khác biệt?

- Diễn viên Phương Oanh: Đây là vai diễn khác biệt hoàn toàn. Vai Trang trong Người nối nghiệp đặc biệt hơn từ tạo hình, tâm lý nhân vật, diễn xuất… Vai diễn này rất thú vị và là luồng gió mới trong diễn xuất để tôi thể hiện sự sáng tạo, phóng khoáng hơn rất nhiều, không phải gò vào một khuôn mẫu nào. Có thể những vai trước đây mọi người hay nói tôi thành công là do may mắn, thực sự điều đó hơi bất công với tôi. Vì mỗi vai diễn tôi phải gò mình lại cho phù hợp với nhân vật chứ không có cơ hội bung xõa hết. Thì vai Trang tôi làm được điều đấy và đây thực sự mới là may mắn.

Phương Oanh hiện là gương mặt "hot" của phim truyền hình phía bắc Ảnh: FBNV

* Nghe nói vai diễn trong phim này là một “phiên bản” rất giống với Phương Oanh ngoài đời: xinh đẹp, mạnh mẽ, bản lĩnh?

- Thực sự vai diễn này gần với bản thân tôi hơn nên dễ để thể hiện và thỏa sức sáng tạo. Từ lúc đọc kịch bản thấy nó rất gần bởi sự mạnh mẽ, cá tính, quyết liệt…

* Hỏi thật là vai cô giáo Uyên trong Cô gái nhà người ta có phải là vai diễn rất chán… của bạn về ngoại hình, tính cách của nhân vật?

- Tôi chắc chắn không làm việc gì, vai gì mà thấy chán và mình không thích. Nhưng vai cô giáo Uyên theo một dạng chuẩn mực nhất định, không có nhiều màu sắc, xung đột nên cứ giữ cho nó chuẩn theo khuôn mẫu đó thôi. Và tôi thấy mình đã làm tốt cho vai diễn này.

* Sau Quỳnh búp bê đến Người nối nghiệp, vẫn là một bộ phim của đạo diễn Mai Hồng Phong. Có sự ưu ái nào không cho bạn?

- Thêm phim Người nối nghiệp nữa thì tôi làm việc với anh Mai Hồng Phong là phim thứ 4 rồi. Nếu nói có sự ưu ái thì với một đạo diễn gạo cội như anh Phong thì chắc chắn là không. Với lại vai mà ảnh giao cho tôi thường là vai khó và ảnh sẽ lựa chọn diễn viên cho phù hợp nhất. Tôi không biết có cái duyên gì không vì ngay từ đầu, vào năm 2012 tôi đã được cộng tác và làm việc với đạo diễn khó tính này rồi. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp tôi tự thúc ép bản thân mình bật lên hơn. Tôi thì thường thích làm những gì khó và chinh phục nó nên những vai diễn của tôi cũng vậy. Sự tương tác giữa tôi và đạo diễn Mai Hồng Phong rất tốt, hỉểu ý đồ của nhau nên đến lúc này có thể nói hai anh em hợp tác với nhau rất trơn tru, ăn ý và là sự may mắn của tôi. Tôi cũng không rõ lý do vì sao anh Mai Hồng Phong lại chọn tôi diễn như kiểu “đo ni đóng giày” ấy. Thường ảnh có một bộ phim mới sẽ gọi điện cho tôi và thuyết phục tôi tham gia. Nói lại câu chuyện của Quỳnh búp bê một chút: Người đầu tiên gọi cho tôi là anh ấy. Khi đọc kịch bản tôi thấy nhân vật quá khổ và bi, thấy mệt và không dám nhận rồi. Nhưng vì tôi rất tin tưởng đạo diễn với một nhân vật gai góc thế này thì chắc chắn sẽ ra một sản phẩm chất lượng. Và đúng là kết quả đã rất xứng đáng nên tôi luôn đặt niềm tin rất lớn vào đạo diễn Mai Hồng Phong.

Nhât vật cô giáo Uyên trong Cô gái nhà người ta do Phương Oanh thể hiện tạo thiện cảm cho khán giả sau Quỳnh búp bê Ảnh: Chụp màn hình

* Có một khoảng cách thời gian nhất định trong những dự án phim mà bạn tham gia, không giống kiểu chạy sô đóng phim như nhiều diễn viên trẻ bây giờ. Một sự lựa chọn khôn ngoan để khẳng định giá trị và tên tuổi của mình?

- Đúng là tôi luôn có sự cân đối, khoảng cách nhất định cho những vai diễn tùy từng giai đoạn, thời điểm. Tôi không có tư duy làm nghề theo kiểu tận dụng tên tuổi để đóng tràn lan. Với tôi, giải trí thì cũng phải có giá trị thực sự. Làm nghệ thuật cũng phải đúng chất, có giá trị nhất định. Với những vai diễn thì tôi nghĩ phải có thời gian, khoảng trống nhất định, nghỉ xả vai, tích lũy kinh nghiệm, thoát ra khỏi vai này để làm tốt vai tiếp theo.

* Bạn bất ngờ chuyển hướng kinh doanh , Phương Oanh có tạm dừng công việc của một diễn viên sau phim Người nối nghiệp không?

- Tôi vẫn dành sự đam mê và nhiệt huyết cho kinh doanh từ nhiều năm trước. Đã từng làm, có thất bại có thành công. Vì vẫn hoạt động nghệ thuật nên lĩnh vực này tôi vẫn chưa dành thời gian, tâm sức để có những đột phá nhất định. Năm nay tôi cũng có nhiều kế hoạch riêng nhưng thời gian này do dính dịch Covid-19 nên cũng có sự trì trệ chứ không là đã bùng nổ rồi. Về vấn đề có tiếp tục đóng phim, có bị ảnh hưởng đến việc diễn xuất sau khi chuyển hướng kinh doanh hay không đến giờ tôi chưa thể trả lời chắc chắn nhưng đó cũng là điều khiến tôi suy nghĩ.

Ngoài đời Phương Oanh vốn là kiểu phụ nữ cá tính, bản lĩnh và có vẻ đẹp gợi cảm Ảnh: NVCC

* Một sự lựa chọn mới và bạn có lường trước những khó khăn vì chắc chắn không dễ như việc đóng phim?

Tính cách thường tạo nên số phận. Tôi có sự nhạy cảm và thường có những phản ứng mạnh nên trong tình yêu sẽ có sự dữ dội, có sóng gió, biến cố… Cá tính đó sẽ tạo nên sự thú vị nhưng cũng sẽ có hệ lụy đi kèm thì tự nhiên sẽ lận đận. Ngày trước, khi tôi chưa nhìn ra vấn đề thì sẽ thấy tiêu cực, kém may mắn nhưng trải qua nhiều, đến độ tuổi hiểu thấu bản thân thì nên chấp nhận, xem đó là điều hiển nhiên vì cá tính của mình như vậy mà. Đâu phải là cô gái nhẹ nhàng, cam chịu. Nên cuộc sống của tôi nhiều màu sắc, phong ba, bão táp cũng là bình thường Diễn viên Phương Oanh - Lĩnh vực nào cũng khó khăn riêng. Nếu sợ khó mà không dám làm thì không phải là tôi, càng khó thì tôi càng phải đối diện và vượt qua nó. Như tôi chưa từng học diễn xuất, có rất nhiều khó khăn và khi làm mới nhìn ra, chưa từng đào tạo bài bản mà dám nhận những vai khó như thế. Nếu tôi không dám làm thì không có Phương Oanh ngày hôm nay.

'30 tuổi, tôi có nhà, ô tô cũng là bình thường'

* Trước đó, khán giả ít chú ý và biết nhiều đến Phương Oanh nhưng chỉ sau một vai diễn ấn tượng tên tuổi của bạn được đẩy lên thành sao của màn ảnh nhỏ. Bạn có thấy đây là thời “ăn nên làm ra” của diễn viên phim truyền hình?

- Ai cũng vậy, đều cần phải có thời gian làm nghề, đến đúng điểm rơi của nó, đúng vai diễn mình gây ấn tượng mới trở thành ngôi sao. Và đó là trường hợp may mắn rất ít. Bởi đa số rất nhiều người cần có hành trình để có thành công nhất định. Bản thân tôi thấy những giá trị vật chất như mọi người vẫn thấy là cả quá trình dài. Như tôi tự lập từ năm 19 tuổi và làm ra tiền. Trước đây tôi từng làm người mẫu, kinh doanh để duy trì cuộc sống tốt nhất với mình từ lâu rồi. Chỉ là khi đến thời điểm mọi người biết đến mình nhiều hơn thì cuộc sống của mình mới được chú ý hơn nên có những đánh giá rất là phiến diện. Thế nên khi hơn 20 tuổi tôi đã có những gì mình cần có, đến năm 30 tuổi tôi có nhà, ô tô cũng là bình thường, thậm chí là tôi có nhiều ô tô nhưng tôi không cần phải sô ra là có cái này cái kia…. Có nhiều người vẫn nghĩ cô này yêu đại gia mới có cái đó… Đâu phải cứ yêu đại gia là có đâu. Yêu là việc của yêu thôi. Nên cách suy nghĩ đó rất gán ghép và tiêu cực. Phần lớn nhiều người hay có tư duy không bao giờ ghi nhận thành công của người khác và áp đặt họ, quy chụp họ.

Sau Cô gái nhà người ta đóng cặp rất ăn ý với Đình Tú, Phương Oanh tiếp tục "cặp kè" với anh trong Những ngày không quên đang phát sóng trên VTV1 Ảnh: NVCC

* Hình ảnh của Phương Oanh ở ngoài, trên báo chí rất gợi cảm, có chút nổi loạn… Bạn nghĩ những điều này hợp với tính cách của mình?

- Tính cách của tôi khá đa dạng, sớm nắng chiều mưa… kiểu phụ nữ (cười).

* Phim truyền hình phía bắc đang “nở rộ” với nhiều thể loại phim và nhiều gương mặt diễn viên hot… Điều này sẽ tạo ra sự cạnh tranh và cũng là mảnh đất màu mỡ để những tài năng diễn xuất “đua” nhau. Phương Oanh có ở trong guồng quay đó không và thường bạn sẽ nhận lời tham gia một bộ phim với tiêu chí nào?

- Showbiz ngoài bắc không có sự ganh đua, cạnh tranh nhau nhiều đâu mà là thi đua nhau để phim và nhân vật của mình thật tốt trong một tổng thể. Tôi nghĩ đây là tinh thần tích cực để sáng tạo, diễn xuất nhằm mang lại những thứ tốt nhất cho khán giả.

* Xinh đẹp, tài năng… nhưng bạn cũng chia sẻ rằng mình hơi lận đận trong chuyện tình cảm, cũng chịu nhiều tổn thương… Thường đó là kiểu phụ nữ hay yếu đuối trong tình cảm, lụy tình, bạn như vậy sao?

- Tính cách thường tạo nên số phận. Tôi có sự nhạy cảm và thường có những phản ứng mạnh nên trong tình yêu sẽ có sự dữ dội, có sóng gió, biến cố…. Cá tính đó sẽ tạo nên sự thú vị nhưng cũng sẽ có hệ lụy đi kèm thì tự nhiên sẽ lận đận. Ngày trước, khi tôi chưa nhìn ra vấn đề thì sẽ thấy tiêu cực, kém may mắn nhưng trải qua nhiều, đến độ tuổi hiểu thấu bản thân thì nên chấp nhận, xem đó là điều hiển nhiên vì cá tính của mình như vậy mà. Đâu phải là cô gái nhẹ nhàng, cam chịu. Nên cuộc sống của tôi nhiều màu sắc, phong ba, bão táp cũng là bình thường (cười).

Sau những thành công ấn tượng trên màn ảnh nhỏ, Phương Oanh đang dồn tâm sức cho việc kinh doanh Ảnh: NVCC

* Thường các cô gái trẻ, xinh đẹp bây giờ hay tính toán được mất trong tình yêu, cũng hay đặt vật chất, tình tiền để chọn lựa người yêu lắm. Bạn thì sao?

- Với tôi, những cái thuộc về cảm xúc thì không thể tính toán. Hôm nay cảm xúc thế này, mai ra sao thì mình còn không biết trước được thì làm sao có thể tính toán.

* Trên Facebook thấy bạn đã công khai tình yêu mới?

- Hiện tại tôi đã có người yêu rồi (cười).

* Những kế hoạch năm nay của bạn?

- Tôi đang tập trung cho kinh doanh là chính và vừa quay xong Người nối nghiệp. Còn phim Những ngày không quên đang chiếu là phim tuyên truyền chống dịch tiếp sóng sau Cô gái nhà người ta. Tất nhiên là tôi còn vài kế hoạch nữa nhưng thường nói trước sẽ bước không qua.

* Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!