Quý ròm 'Kính vạn hoa' tiết lộ về cuộc sống gia đình

Được biết con trai nam diễn viên tên ở nhà là Búp, kết quả tình yêu của anh và bạn gái sau 2 năm công khai “sống thử”. Chuyện tình của Ngọc Trai và Ngọc Trâm từng bị ba mẹ nam diễn viên phản đối kịck liệt, nhưng cả hai vẫn quyết định vượt qua mọi thử thách để đến được với nhau. Hai vợ chồng “Quý Ròm” vẫn chưa chính thức tổ chức đám cưới dù đã có con trai đầu lòng. Ngọc Trai cho hay vì điều kiện kinh tế không cho phép, đám cưới quá tốn kém, nên anh đã dành hết “sức của” để nuôi con, cho con điều kiện phát triển tốt nhất, tạm hoãn đám cưới lại phía sau.

Trên trang cá nhân, Ngọc Trai được dân tình khen ngợi hết lời vì là một người chồng, người cha mẫu mực, hết lòng thương yêu vợ con và luôn biết vun vén hạnh phúc gia đình . Anh hay chia sẻ các mẫu chuyện nuôi con, xem con trai như người bạn nhỏ: "Chạy chán rồi bò, bò chán rồi lê rồi lết. Không được đồng lương nào mà ảnh lấy thân mình lau sạch cả con đường đi. Lần nào chơi xong hai cha con đều bị mẹ chửi cho một chặp, thằng con vừa đen vừa bụi, thằng cha vừa ướt vừa hôi. Ăn chửi no thì hai thằng lôi nhau đi tắm, tắm xong thì hai thằng ăn, thằng thêm bình sữa nhỏ, thằng nếm hai bình to. No nê rồi hai thằng ôm nhau ngủ, vậy là hết ngày".