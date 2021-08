Rao bán nhà cổ... vì dịch

Căn nhà cổ của gia đình ông Trần Tấn Nga (60 tuổi), nằm trên đường Trần Phú, rộng hơn 150 m2, treo biển bán nhà gần cả tháng nay, tuy nhiên chưa có người liên hệ mua. “Căn nhà này thời ông cố nội tôi để lại, tuổi đời hàng trăm năm. Căn nhà được rao bán 42 tỉ đồng, dù bán thời điểm này lỗ mấy tỉ đồng, nhưng đành phải chấp nhận bởi không có sự lựa chọn nào khác. Điều đáng nói dù treo bảng đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa ai hỏi mua”, ông Nga thở dài.

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết do ảnh hưởng dịch Covid-19, đến nay có trên 80% doanh nghiệp kinh doanh tại phố cổ Hội An trả mặt bằng vì mức giá thuê cao và không có khách nên không thể cầm cự nổi. Đợt dịch thứ 4 vẫn phức tạp, nhiều hoạt động liên tiếp bị tạm dừng.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, việc tạm dừng hoạt động kinh doanh của những hộ dân tại khu vực phố cổ Hội An là điều tất yếu trong tình hình dịch bệnh phức tạp qua các đợt. Hiện nay các hoạt động kinh doanh, buôn bán ngưng trệ gần như hoàn toàn. “Sau khi dịch được kiểm soát, ngành du lịch Hội An có khách trở lại thì địa phương sẽ áp dụng hỗ trợ mỗi điểm tham quan phố cổ 5 triệu đồng/tháng để những nơi này mở cửa, hoạt động. Ngoài ra, TP.Hội An cũng hỗ trợ tiền điện theo từng khung giờ đối với các cửa hàng, cửa hiệu ở mặt tiền các tuyến phố cổ”, ông Lanh nói.