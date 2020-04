Rục rịch sản xuất tiền truyện bom tấn tỉ USD 'Đấu trường sinh tử'

Nhờ loạt ba quyển tiểu thuyết gốc ăn khách trước đó, nhà văn Suzanne Collins đã viết tiếp cuốn thứ tư là một câu chuyện nối dài, rộng lớn hơn trong thế giới tàn khốc của Đấu trường sinh tử mang tên The ballad of songbirds and snakes, dự kiến xuất bản ngày 19.5 tới. Trong quá trình sáng tạo từ sách lên phim, nhận thấy loạt truyện của nhà văn Suzanne Collins có tiềm năng "ăn nên làm ra" do đó Lionsgate không ngần ngại chi tiền để biến ba quyển sách gốc thành bốn phần phim, cuốn thứ ba chia thành hai phần riêng biệt.