Sách giả lộng hành, xử lý ra sao?: Nhà xuất bản, công ty sách kêu cứu

Mới đây, NXB Kim Đồng phải gửi văn bản kêu cứu khi bộ sách Kính vạn hoa bị làm giả và bán trên mạng.

Lời tố cáo từ NXB

Những cuốn sách của bộ Kính vạn hoa bị làm giả Ảnh: NXB Kim Đồng

Những cuốn sách được in trên bìa tên Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng nhưng keo dán lồi lõm, bong tróc và được cắt xén thủ công xộc xệch. Đó là những hình ảnh chụp bộ sách Kính vạn hoa giả mà NXB Kim Đồng gửi tới báo chí mới đây. Chúng được nhân viên của NXB mua trên mạng. “Chỉ cần nhìn qua, một người kể cả chưa từng cầm cuốn sách thật cũng có thể đoán chắc đó là đồ giả. Xin được gửi lời “tố cáo” đến các cơ quan truyền thông để mong các anh chị sẽ truyền đi tiếng nói cảnh báo đến độc giả, gióng lên hồi chuông báo động về thực trạng sách giả “giết” chết sách thật đến các nhà quản lý”, NXB Kim Đồng viết.

Sách giả “trà trộn” trong hội chợ sách ở Huế Hội chợ sách tại TP.Huế có sách giả bị phát hiện Ảnh: X.S Ngày 28.6, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở TT-TT Thừa Thiên-Huế, cho biết đã giao Thanh tra Sở tăng cường hậu kiểm đối với giấy phép của các nhà xuất bản; tăng cường kiểm tra các hoạt động triển lãm, hội chợ sách để chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động xuất bản như mua bán sách giả, sách sao chép trái phép... Trước đó, Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày 7.6 đã xử phạt Công ty CP Hoàng Biz 14 triệu đồng do vi phạm trưng bày 150 đầu sách tại hội chợ xuất bản phẩm không có trong danh mục được cấp phép và 175 xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Công ty CP Hoàng Biz được Sở TT-TT cấp phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm mang tên “Vietnam Book Fair Tour” từ ngày 6 - 9.6 tại khuôn viên Trung tâm VH-TT tỉnh ở TP.Huế. Sau khi hội chợ sách này khai mạc, một số độc giả phát hiện có sách giả bày bán và phản ánh đến cơ quan chức năng. Thanh tra Sở TT-TT phối hợp các đơn vị chức năng, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) kiểm tra, phát hiện và lập biên bản, niêm phong tạm giữ các xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm và những đầu sách không nằm trong danh mục xuất bản phẩm được cấp phép, đồng thời tiến hành xử phạt. Bùi Ngọc Long

Kính vạn hoa là bộ sách nổi tiếng đã lâu năm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây cũng không phải bộ sách duy nhất của nhà văn này bị làm giả. Sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh do NXB Trẻ phát hành thường xuyên cũng bị in lậu. “Lần nào anh Nguyễn Nhật Ánh ra Hà Nội giao lưu ký tặng sách cũng có sách giả. Nhiều sách giả nhất là khi anh Nguyễn Nhật Ánh ký tặng ở Đà Nẵng năm ngoái, năm kia”, một người làm việc lâu năm trong ngành xuất bản, gắn bó với NXB Trẻ, nói.

Ông Vũ Trọng Đại, Giám đốc Công ty cổ phần sách Omega, cho biết nhìn chung những cuốn Omega bìa mềm và nổi tiếng bán chạy đều bị làm giả. Chẳng hạn như cuốn Sapiens: Lược sử loài người bị làm giả nhiều, làm giả ngay từ khi mới được xuất bản. “Có thể ra những chỗ bán sách giả nhiều ở Hà Nội như phố Trần Quốc Hoàn sẽ thấy. Từ 2018, chúng tôi cũng đã làm việc với Thanh tra Sở TT-TT Hà Nội, gửi cho họ mẫu sách giả mình đã phát hiện ra, thậm chí nó còn giống hệt sách thật. Tuy nhiên, cũng xử lý vài vụ thôi và không giải quyết được”, ông Đại nói. Omega có may mắn là chưa bị làm giả những cuốn sách dày và bìa cứng.

Trong khi đó, ông Vũ Hoàng Giang, Phó giám đốc Công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam, xác nhận sách của công ty ông cũng bị làm giả. “Lúc nào Nhã Nam cũng có sách bị làm giả. Đó cũng là vấn đề của nhiều đơn vị làm sách khác”, ông nói. Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt (First News) cũng là một đơn vị có sách bị làm giả nhiều. Tính đến 2019, công ty bị các “trùm lậu” làm giả đến 280 đầu sách, trong đó những ấn phẩm như Đắc nhân tâm, Hành trình về phương Đông, Hạt giống tâm hồn bị làm giả kỷ lục với khoảng 10 - 15 bản sách giả khác nhau.

Bộ sách của Mario Puzo do Đông A phát hành có kèm hộp. Trong khi đơn vị bán sách giả Ngôi nhà tri thức không có boxset, chỉ bọc màng co, tất cả bìa của 5 cuốn đều ghi thông tin phát hành của Đông A Ảnh: chụp từ trang của Công ty Đông A

Chạy quảng cáo... chống sách giả

Công ty cổ phần văn hóa Đông A cũng là đơn vị bị làm sách giả nhiều. Công ty thậm chí còn chạy quảng cáo trên Facebook cảnh báo những thông tin về các bộ sách bị làm giả. Chẳng hạn, Đông A chạy quảng cáo cho Thông báo về vấn đề bản quyền cuốn Bố già và các tác phẩm khác của Mario Puzo. Theo đó, công ty này là đơn vị duy nhất giữ bản quyền dịch và in thương mại các tác phẩm của nhà văn Mario Puzo tại Việt Nam. “Tuy nhiên hiện nay, trên thị trường sách xuất hiện một số ấn bản các tác phẩm của Mario Puzo không do Đông A phát hành, hoặc làm giả, làm nhái các ấn bản của Đông A, tăng giá bìa sau đó giảm giá bán để thu hút người mua”, thông báo này cho biết.

So sánh Kính vạn hoa sách giả (khổ bé, giấy xấu hơn - bên trái) và sách thật Ảnh: NXB Kim Đồng

Cũng theo thông báo, Đông A đã mua sách trên một số fanpage như Ngôi nhà tri thức, Tổng kho sách - chuyên thanh lý hàng xuất dư. Đơn vị Ngôi nhà tri thức đã nâng giá bán của bộ sách Mario Puzo từ giá bìa chính thức là 610.000 đồng lên 1.192.000 đồng, sau đó tuyên bố giảm giá bán thanh lý kho xuống còn 499.000 đồng. “Mức giá này hiện cao hơn mức giá bán (giảm 30%) của bộ sách trên website chính thức của Đông A cũng như một số đối tác uy tín như Tiki, Fahasa hay nhà sách Cá Chép”, Đông A cho biết trong thông báo. Ngôi nhà tri thức cũng trả lời người mua bộ sách này của NXB Phương Đông, nhưng khi giao, các cuốn đều ghi do Đông A phát hành với chất lượng bìa và giấy in rất xấu, mực in nhòe, có lỗi nội dung.

Điều này làm nhớ lại việc Nhã Nam đã đưa các thông tin về những bản sách lậu làm giả sách Nhã Nam lên trang web của đơn vị này từ hồi 2007. Cách nhận biết như chất lượng giấy, độ dày của sách, các lỗi chính tả cũng được đưa lên trang để độc giả không bị nhầm khi mua. Thời điểm đó, mạng xã hội còn chưa phát triển mạnh như bây giờ. Sau đó, Nhã Nam đã có những hướng dẫn tương tự về sách giả trên fanpage của công ty để giúp độc giả phân biệt.

(còn tiếp)