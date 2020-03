Sao Kpop bị chỉ trích vì uống say livestream chê bai đồng nghiệp

Theo All Kpop, tối 29.2, nam ca sĩ Hongbin đã uống rượu say sau đó thực hiện một màn livestream trên Twitch nhằm giao lưu với fan. Tuy nhiên, do tương tác trong tình trạng thiếu tỉnh táo, nam thần tượng nhóm VIXX đã có những phát ngôn và hành động khiến người hâm mộ không khỏi khó chịu. Cụ thể, khi xem phần biểu diễn ca khúc Everybody của nhóm nhạc nam SHINee, giọng ca sinh năm 1993 chê bai: “Ai lại để thứ nhạc thần tượng dở tệ, nhảm nhí này vào playlist vậy?”.

Nam thần tượng nhóm VIXX liên tục có các bình luận nhằm hạ bệ hình ảnh SHINee, Red Velvet cùng nhiều nghệ sĩ khác Ảnh: Instagram SHINee, Red Velvet

Tiếp đến, khi chuyển sang nghe nhạc EXO, nam ca sĩ này tiếp tục bình phẩm: “Có nên nói gì đó dễ thương không nhỉ? Thật sự thì đây là điều mà SM (công ty quản lý của EXO) sẽ dạy bạn. Họ sẽ chỉ bạn đủ thứ, từ cử chỉ thế nào, đi đứng ra sao. Luôn có một nhân vật chịu trách nhiệm dạy cho bạn những điều này và họ sẽ phân công cho từng thành viên phải làm thế này, phải như thế kia. Nhưng đối với chúng tôi (ý chỉ nhóm VIX), mọi người đều phải tự mình làm mọi thứ”. Khi theo dõi MV Woft của dàn nam thần nhà SM, Hongbin tỏ thái độ kiêu ngạo: “Xin lỗi nhưng tôi là ma cà rồng còn những người đó (ý chỉ EXO) chỉ là sói. Vui ghê nha, ma cà rồng lúc nào chả thắng sói chứ, con người luôn là kẻ thắng mà…”. Thậm chí, giọng ca này còn không ngại phát ngôn hạ bệ EXO và tỏ ra phấn khích với những gì mình nói.

Hongbin có hành động kém văn minh trước mặt fan Ảnh: Chụp màn hình

Hết chê bai SHINee, bình luận gây sốc về EXO, nhóm nhạc tiếp theo của nhà SM là Red Velvet cũng trở thành “nạn nhân” của Hongbin. Cụ thể, khi nghe bản remix Red Flavor của 5 sao nữ đình đám này, thành viên nhóm VIXX tỏ thái độ khó chịu, cáu kỉnh: “Eo ôi, chắc cái này chỉ có fan thích thôi, màu mè quá, không biết họ có hiểu rõ gu của công chúng không nữa”. Ngoài ra, Hongbin còn dùng những từ khó nghe để chê bai vũ đạo của nhóm INFINITE: “Nếu là tôi, tôi sẽ đấm biên đạo của bài này. Ai đời lại cho nhảy cái kiểu như thế cơ chứ?” và gọi nhạc của ONF là lỗi thời. Không chỉ có những phát ngôn thiếu chừng mực, Hongbin còn mất hình tượng trước đông đảo khán giả đang theo dõi livestream khi vô tư giơ “ngón tay thối” ra trước màn hình để đáp lại những ai nhắc anh nên đi ngủ.

Những hành động, phát ngôn của nam thần tượng kể trên nhanh chóng làm “dậy sóng” mạng xã hội xứ kim chi. Tên của ngôi sao này liên tục được nhắc đến trong nhiều bình luận chỉ trích thậm tệ. Cùng với đó, người hâm mộ của những nghệ sĩ bị Hongbin “đụng chạm” cũng nhanh chóng “nhập cuộc”, gửi đến nam ca sĩ này hàng loạt bình luận “ném đá” đồng thời yêu cầu anh lên tiếng xin lỗi vì những gì đã thốt ra. “Ồ, đó có phải là những điều mà một thần tượng có thể nói ra không? Bản thân anh cũng sản xuất ra những bài hát thần tượng nhảm nhí mà cứ thích đi chê những người khác”, một cư dân mạng bức xúc. Nhiều bình luận chỉ trích đồng loạt hướng về Hongbin: “Đúng là lúc say người ta sẽ không kiêng nể gì mà có thể nói ra những lời từ tận đáy lòng, đáng sợ quá”, “Say rượu chỉ là một cái cớ thôi, nhờ vậy mà biết được con người thật của anh ta”, “Ồ, không biết anh ta có nhận thức được những gì mình đã nói không, có lẽ anh ta nên rời VIXX”, “Chính vì cái tư duy như thế nên anh mãi mãi chỉ xếp sau họ thôi”…

Nam ca sĩ 27 tuổi sau đó rối rít xin lỗi khán giả vì những phát ngôn gây sốc Ảnh: Chụp màn hình

Trước làn sóng phẫn nộ của dân mạng, Leo - thành viên cùng nhóm VIXX của Hongbin đã lên tiếng xin lỗi thay cho đồng đội. “Đừng lo lắng và có giấc mơ đẹp nhé. Xin lỗi các nàng thơ của tôi nhé”.

Ít tiếng sau khi sự việc bùng nổ, Hongbin dường như đã tỉnh táo hơn và đủ để bàng hoàng trước “cuộc chiến” mà anh vừa khơi mào. Nam ca sĩ lập tức livestream giải thích nhằm cứu vãn tình hình. “Tôi không cố ý nói xấu các nhóm nhạc khác đâu nhưng đó quả là những lời lẽ thật sai lầm. Tôi đã tránh bình phẩm về những idol trong video nhưng lại uống rượu nên…”, Hongbin tỏ thái độ hối lỗi. Nam ca sĩ liên tục bày tỏ đến rơi nước mắt: “Tôi vô cùng xin lỗi các nhóm nhạc bị nhắc đến cùng fan của họ”, “Tôi thật thiển cận”, “Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi”, “Tôi nên cẩn thận hơn khi uống rượu”…

Nói về nhận xét chê bai vũ đạo của nhóm INFINITE, Hong Bin cho biết: “Là một người hâm mộ của nhóm, tôi nghĩ rằng vũ đạo và cách biểu diễn của họ có thể tốt hơn. Tôi nghĩ họ có khả năng nhiều hơn thế. Tôi không có ý làm mất uy tín của bất kỳ nhóm nào. Tôi chỉ muốn chia sẻ một vài suy nghĩ như một người trong ngành”.

Ồn ào lần này khiến hình ảnh của Hongbin ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhóm VIXX cũng vì thế mà chịu liên lụy ít nhiều Ảnh: Chụp màn hình

Giữa buổi livestream xin lỗi, Hongbin rời khỏi chỗ ngồi để đi ra ngoài trong vài phút. Khi trở về, anh giải thích rằng một nhân viên của công ty quản lý đã đến gặp mình. “Họ bảo tôi hãy rời khỏi nhóm nếu tôi cứ như thế này. Tôi nghĩ điều đó cũng có lý. Nếu nhóm của tôi bảo tôi rời đi, tôi sẽ rời đi. Xin đừng chỉ trích VIXX. Tôi đã phạm sai lầm, không phải họ”, nam ca sĩ tiếp tục. Sau khi buổi livestream kết thúc, ngôi sao 9X đăng tải dòng trạng thái: “Tôi xin lỗi vì mọi thứ xảy ra hôm nay, tôi sẽ kiểm điểm về từng thứ một. Tôi sẽ học hỏi để có thể tiếp tục livestream mà không làm tổn thương ai khác”.

Hongbin sinh năm 1993 và được biết đến với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam VIXX. Kể từ khi ra mắt vào năm 2012, nam ca sĩ cùng nhóm gặt hái được một vài thành tích ấn tượng song độ “phủ sóng” không mạnh như các ngôi sao cùng thời. Ngoài ca hát, Hongbin còn tham gia đóng một số bộ phim như: Moorim School: Saga of the Brave, Witch's Love, The Smile Has Left Your Eyes… Tuy vậy, sự nghiệp nghệ thuật của sao nam này chưa thực sự nổi bật.