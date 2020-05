Sao ‘Ở nhà một mình’ đóng cảnh nóng cùng nữ diễn viên 71 tuổi trong phim mới

Macaulay Culkin là sao nhí nổi đình nổi đám trên màn ảnh Hollywood thập niên 1990. Anh từng gây sốt với hai phần của phim Ở nhà một mình lần lượt ra mắt năm 1990 và 1992 rồi trở thành tên tuổi đắt giá với các bộ phim: The Good Son, The Nutcracker, Getting Evan with Dad, Richie Rich… Nam diễn viên sa sút sự nghiệp, sức khỏe vì tuổi trẻ ăn chơi, nổi loạn. Những năm gần đây, Macaulay Culkin vẫn nỗ lực hoạt động nghệ thuật nhưng các dự án của anh không còn gây được tiếng vang như trước

ẢNH: FOX