Sao Việt chia sẻ chuyện được và chưa được trong năm 2019

Đối với diễn viên Ngọc Lan, cô chia sẻ sau khi sinh con, thứ cô được nhất chính là con trai Louis. Nữ diễn viên cảm thấy may mắn khi có con trai luôn bên cạnh. Trong năm 2019, Ngọc Lan và Thanh Bình đã ly hôn nhưng nữ diễn viên tâm sự cô đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc. “Không chỉ trong năm qua đâu, mà sau khi có con, mỗi ngày mở mắt ra được nhìn thấy con là Lan đã hạnh phúc rồi. Nên Lan thấy mình luôn được. Trong năm vừa qua, Lan được đóng một vai diễn rất tâm đắc và dường như mọi người cũng đánh giá cao phần thể hiện của mình với vai diễn Phương Nga trong phim Bán chồng. Hi vọng trong năm sau Lan cũng sẽ có bước đột phá như vậy”.

Nói về điều tiếc nuối về những dự định chưa thực hiện được trong năm, Ngọc Lan cho biết năm 2019 là kỷ niệm 15 năm làm nghề. Cô và ê-kíp đã lên kế hoạch để thực hiện một dự án riêng để kỷ niệm và tri ân khán giả, tuy nhiên vì nhiều lý do nên người đẹp chưa thể thực hiện được. Chính vì thể, Ngọc Lan hi vọng sẽ sớm thực hiện được kế hoạch này trong năm 2020. Ngoài ra, Ngọc Lan cũng tiết lộ cô sẽ tập trung cho công việc nhiều hơn trong năm 2020. Diễn viên Kiều nữ và đại gia hi vọng sẽ có nhiều vai diễn đột phá, gây ấn tượng với khán giả. Cô cũng mong ước mình và con trai có sức khỏe thật tốt. Với Ngọc Lan, chỉ cần hai mẹ con khỏe mạnh là cô có thể làm được tất cả mọi việc.