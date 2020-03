Sao Việt phẫn nộ vụ diễn viên 'cảm ơn cô Vy': Không thể xem là đồng nghiệp

Cụ thể, khi mọi người cùng chung tay chống dịch Covid-19 thì nữ diễn viên Trà My chia sẻ dòng trạng thái: “Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vy, dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ". Lập tức cộng đồng mạng bày sự bức xúc, chỉ trích cô vì sự vô tâm, thiếu suy nghĩ này. Không riêng gì cư dân mạng, nhiều sao Việt cũng bày tỏ thái độ phẫn nộ. Diễn viên Trịnh Kim Chi đăng tải bài viết trên trang cá nhân để bày tỏ quan điểm: “Không thể xem cô này là đồng nghiệp được. Sao lại có loại người vô cảm như vậy chứ".

Chia sẻ với Thanh Niên, Trịnh Kim Chi cho biết cô không tin đó là một phát ngôn của người nghệ sĩ. Đồng thời nữ diễn viên bày tỏ quan điểm về chuyện người nổi tiếng nói về dịch bệnh. “Ở thời điểm này, người nghệ sĩ cần phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin gì. Nghệ sĩ là người có sức ảnh hưởng với công chúng, cần phải chung tay động viên, trấn an tinh thần mọi người và kêu gọi ý thức tự bảo vệ bản thân chứ không phải phát ngôn gây hoang mang dư luận", cô nhấn mạnh.

Trà My từng gây ấn tượng với vai diễn trong phim Thương nhớ ở ai Ảnh: Chụp màn hình

Cũng có không ít sao Việt đồng tình với quan điểm mà Trịnh Kim Chi đưa ra. Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm chia sẻ: “Các bạn đừng giúp em đạt được mục đích đấy, đừng bàn về loại này". Diễn viên Huỳnh Tiến Khoa chia sẻ: “Diễn viên nào lạ hoắc vậy... Dân số thế giới không cần bớt, bớt mình cô ấy đủ rồi". Trong khi đó, Hoàng Mập thẳng thắn: “Không biết nói gì luôn, bó tay". Về phía Huỳnh Hồng Loan, cô đang bận rộn với công việc quay phim nên không theo dõi nhiều mạng xã hội . Tuy nhiên, khi nghe thông tin về vụ việc, cô cho biết: “Nếu là người của công chúng thì nên suy nghĩ thật kỹ trước những phát ngôn của mình".

Nhận xét về phát ngôn gây sốc của Trà My, Kim Thư cho biết: “Tôi nghĩ mình may mắn vì không đọc được dòng trạng thái đó. Nếu đọc được, dĩ nhiên tôi cũng không được tỉnh táo. Thật ra, ông trời sinh ra mỗi người có một bản lĩnh, một suy nghĩ như vậy mới tạo thành một cái xã hội. Nó phải có đẳng cấp, thứ cấp, hạng nhất, hạng chót thành ra… nó sẽ rơi vào trường hợp như vậy”. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng cho rằng Facebook hiện nay là con dao hai lưỡi. Đối với nghệ sĩ, khi phát ngôn cần thận trọng và nghiên cứu kỹ nhằm tránh gây họa cho bản thân cũng như ảnh hưởng đến cộng đồng.

Trịnh Kim Chi khẳng định không xem Trà My là đồng nghiệp Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, diễn viên Anh Tài thẳng thắn chia sẻ anh không biết cô gái phát ngôn gây bão đó là ai và cũng không muốn biết. Nam diễn viên nêu quan điểm: “Miệng là của mỗi người. Mọi người đều được tự do phát biểu nhưng phát ngôn bậy trong lúc mọi thứ rất căng thẳng để gây chú ý thì nó dở lắm. Nếu không may trong đám người mà cô ấy kêu chết bớt đi có người thân của cô ấy thì xem cổ có còn mạnh miệng được như vậy hay không?”. Đồng thời, nam diễn viên cho rằng việc Trà My phát ngôn như vậy sẽ làm công chúng có cái nhìn tiêu cực về giới nghệ sĩ: “Trong khi bao nhiêu người, bao nhiêu tiền bối cố gắng làm cho khán giả có thiện cảm với nghệ sĩ, thì các bạn thi nhau phá tan tành".

Chia sẻ với Thanh Niên, MC Quốc Bình cho rằng: “Đây chỉ là trường hợp hiếm thấy. Tôi không quan tâm lắm người như vậy vì có suy nghĩ tiêu cực. Mà thực ra, cô đó là số ít thôi, không đáng để ý tới. Tôi có cảm giác giống như cô ấy bị ngáo đá, muốn tạo sự chú ý nên phát ngôn như vậy”. Ngoài ra, anh cho rằng nếu diễn viên Trà My phát ngôn nhằm mục đích gây sốc, hoang mang dư luận thì hoàn toàn thất bại. Cụ thể, nam MC cho biết: “Điều này không gây hoang mang bởi vì công tác phòng chống dịch của Việt Nam hiệu quả. Thực ra, tôi cũng lo lắm vì các nước có người nhiễm, người chết vì Covid -19… Nhưng sau đó thấy dấu hiệu tích cực từ mọi người, đơn vị nhà nước, người dân lên án những người bị cách ly không nghiêm túc… thì tôi cũng an tâm phần nào”.