Dừng ở phố Hội để làm việc thiện

“Tình người sẽ tiếp thêm sức mạnh” Trước những hoạt động ý nghĩa mà gia đình anh Wandi thể hiện, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, đã gửi thư cảm ơn. Gia đình Wandi nhận giấy khen của chính quyền Hội An hồi tháng 5.2021 Thư viết: “Wandi thân mến! Gia đình bạn đã chọn Hội An là nơi “đất lành chim đậu”. Nhưng thực tế chưa được như gia đình bạn mơ ước và chúng ta mong muốn. Đại dịch ập đến và kéo dài, gia đình bạn đã nhanh chóng hòa nhập, đồng hành cùng nhân dân thành phố. Những điều bạn đã làm rất lặng thầm nhưng đã góp phần nhen nhóm và thổi bùng ngọn lửa vì cộng đồng, vì những cảnh đời còn khó khăn và bất hạnh, góp phần làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp, mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến này! Cảm ơn gia đình bạn và những người bạn xa gần đã hết lòng vì VN, vì Hội An, vì những người nghèo khó! Tình người sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng ta cùng nhau vượt qua mọi thử thách!”.