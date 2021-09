Mái ấm của những mảnh đời bị từ chối

Đã hơn 24 năm trôi qua, mọi người gần xa thường nhắc đến và tri ân một ngôi chùa, một sư cô ở vùng ven TP. Đà Nẵng , bởi nơi đây đã tạo ra một mái ấm tình thương, cưu mang che chở, sưởi ấm bao mảnh đời côi cút và hiện chăm sóc, đùm bọc cho hơn 90 trẻ có hoàn cảnh cơ nhỡ, thương tâm…

Sư cô của lòng nhân hậu

Đó là sư cô Thích Nữ Minh Tịnh (tên thật Nguyễn Thị Kim Hương, 59 tuổi, quê quán khối Bình Thái, phường Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), hiện trụ trì tại chùa Quang Châu (thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP. Đà Nẵng). Ngôi chùa Quang Châu được xây dựng, hình thành cách đây gần 100 năm. Tháng 10.1996 sau khi học xong ở chùa Phổ Đà, sư cô Minh Tịnh về chùa Quang Châu và trụ trì cho đến ngày nay.

Trong những ngày đầu năm 1997, sư cô nhận hai đứa trẻ đầu tiên với cảnh đời éo le và rất thương tâm, lúc ấy sư cô hứa với lòng sẽ nuôi các em đến trưởng thành cho phải đạo. Từ đó đến nay, chùa Quang Châu đã trở thành mái ấm tình thương của những đứa trẻ bất hạnh, cơ nhỡ, bị bỏ rơi… và những mảnh đời cùng cực khác mà sư cô là người cưu mang. “Nhà Phật dạy phải có tình thương và lòng nhân ái đối với người khác, buồn vì cái buồn của người khác, khổ vì cái khổ của người khác, làm sao có thể từ chối được. Với tôi, phụng sự chúng sanh như phụng sự Phật, lo cho chúng sanh như lo cho Phật…”, sư cô Minh Tịnh tâm nguyện.

Hơn 2 thập niên trôi qua kể từ ngày chùa Quang Châu nhận hai đứa trẻ đầu tiên, nhà chùa luôn sẵn sàng đón nhận trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, những người mẹ đơn thân, người già không nơi nương tựa… Sư cô Minh Tịnh bồi hồi nhớ lại, vào một đêm đầu mùa đông năm 2009 trời mưa rất to, gió thổi mạnh, lạnh tê buốt, sư cô nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc ngoài cổng chùa nên vội chạy ra. Sư cô giật thót và không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một hình hài còn đỏ hỏn, nằm bên gốc cây sứ trước sân chùa. Bế đứa bé mà cuống rốn vẫn còn nguyên trên bụng, cơ thể đã tím tái vì gió mưa, sư cô vội đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Hòa Vang. Khi đó bác sĩ cho biết đứa trẻ mới sinh ra khoảng hơn 2 tiếng và may mắn đã được cứu sống.

Tất cả các bé khi được đón vào nuôi dưỡng trong chùa, đều được sư cô đặt họ Nguyễn (cùng họ với sư cô) và chữ lót là Phước (phước đức an lạc, để sống tốt với đời). Bé nhỏ được cứu sống ra viện về với chùa được sư cô đặt tên Nguyễn Phước Thuận - với ý nghĩa bé sinh ra là thuận ý trời Phật, để sống được khỏe mạnh trên cõi đời này. Một bé khác cũng bị bỏ ngoài cổng chùa, do sinh non cân nặng chỉ hơn 1kg nên sư cô gửi chăm sóc ở bệnh viện và đặt tên là Nguyễn Phước An - với ý nghĩa cầu mong an lành để sống tốt với cuộc đời…

Sư cô Minh Tịnh cùng các bảo mẫu và những trẻ mồ côi được cưu mang ở chùa Quang Châu Ảnh: V.V.D

Chăm sóc trẻ như tình thân ruột thịt

Sư cô Thích Nữ Minh Tịnh trải lòng: “Lúc đó chỉ với 2 sào ruộng và công việc nấu đồ chay, cúng dường của Phật tử, đạo hữu và sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội, tôi đã trang trải chuyện ăn uống, học hành cho hơn 50 đứa trẻ. Bên cạnh đó, tôi phải mở rộng thêm dịch vụ nấu đồ chay bán ở chợ, khi thì nhận nấu cho các gia đình, cúng giỗ, lễ hội… Số tiền có được mỗi ngày phải tính toán thật chi ly, mới đủ lo cho bọn trẻ ăn uống, manh áo, sách vở đến trường".

Sư cô cho biết thêm, nghề nuôi trẻ rất nhọc nhằn, phải cần cù, chịu thương chịu khó và nhất thiết phải có tấm lòng nhân hậu bao la. Ngoài các cô bảo mẫu, nhân viên còn có các tình nguyện viên, đạo hữu cũng nhiệt tình tích cực tham gia nuôi dưỡng, chăm sóc cho các cháu. Họ đến đây chủ yếu để cùng san sẻ, làm việc thiện nguyện bằng cái tâm và tình người là chính.

Qua tiếp xúc, tìm hiểu và trao đổi với các cô bảo mẫu, nhân viên, tình nguyện viên và đạo hữu, được biết mỗi buổi sáng họ phải thức dậy từ lúc tinh mơ để lo áo quần, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, lo ăn uống và dần đưa các cháu vào nền nếp ổn định, tập thói quen tốt… Làm bảo mẫu tại mái ấm này tựa như mẹ hiền vậy, mỗi cô trung bình quản lý từ 10 - 17 cháu, lo từng bữa ăn, giấc ngủ từ lúc các cháu còn đỏ hỏn mới vào chùa cho đến khi ăn học trưởng thành. Có trẻ được nhà chùa nuôi từ khi lọt lòng, bị cha mẹ bỏ lại ngay cổng chùa, hiện đã trở thành một sư thầy tốt nghiệp thạc sĩ Phật học ở Thái Lan. So với tình mẫu tử ruột thịt thì tình cảm mà các cô bảo mẫu, nhân viên, tình nguyện viên, đạo hữu ở đây dành cho các em nhỏ không khác là bao.

Chúng tôi đã đến UBND xã Hòa Châu và được gặp anh Đoàn Bông - trưởng thôn Quang Châu để tìm hiểu về sư cô Thích Nữ Minh Tịnh. Qua trao đổi với chúng tôi, anh Bông đã dành nhiều cảm tình và lời khen ngợi, trân trọng dành cho sư cô với tấm lòng nhân hậu, bao dung, cưu mang những hoàn cảnh cơ nhỡ thương tâm, các mảnh đời bất hạnh… Anh Bông chia sẻ thêm: “Sư cô Minh Tịnh ngày đêm âm thầm vừa lo công việc trụ trì, tu hành, phận sự nhà chùa vừa bận rộn với mái ấm tình thương, săn sóc đàn trẻ thơ ngây, chăm lo đùm bọc những cảnh đời bất hạnh, thương tâm… Mỗi khi địa phương có hoàn cảnh nào không may rơi vào khốn khó, éo le, sư cô biết đều đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và nhận hỗ trợ, kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng xã hội. Có một sư cô đầy ắp tình người như thế…”.