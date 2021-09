Người mẹ hiền của trẻ khuyết tật mồ côi

Sinh ra trong một gia đình nho giáo ở phường Kim Long (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế), từ nhỏ Diệu Hiền đã có lòng yêu thương con người, biết quan tâm đến người khác, biết chia sẻ nỗi đau, sự bất hạnh của những trẻ em không may bị khiếm khuyết một phần cơ thể ở trong xóm, thôn. Tình thương yêu con trẻ đã thôi thúc Hiền quyết tâm ôn thi vào ngành sư phạm.

Năm 1992, Hiền tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Mầm non và tham gia dạy lớp mầm non do chùa Đức Sơn mở ở xã Hương Thọ (TX.Hương Trà). Năm 2005 cô chuyển về trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi chùa Đức Sơn ở thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng và phụ trách lớp trẻ khuyết tật ở đây cho đến hôm nay. Hàng ngày bất kể thời tiết nắng mưa, đúng 6 giờ 30 sáng là cô có mặt ở trung tâm để chăm sóc, nuôi dạy các em khuyết tật cho đến 5 giờ chiều. Công việc nuôi dạy trẻ đã là khó, huống hồ nuôi dạy trẻ khuyết tật lại càng khó khăn gấp nhiều lần, đầy cam go, phức tạp, đòi hỏi cô giáo phải thật sự như mẹ hiền, hết lòng thương yêu, quan tâm, chăm sóc các cháu như con đẻ của mình từ miếng ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân, học hành cho đến việc rèn luyện, uốn nắn những hành vi lệch lạc của các em diễn ra trong đời sống thường nhật.