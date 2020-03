Song Joong Ki muốn xóa sạch “dấu vết tình yêu” với Song Hye Kyo?

Theo các trang QQ và 163, đây là bất động sản do Song Joong Ki mua trước khi kết hôn với giá 10 tỉ won (khoảng 195 tỉ đồng). Sau khi tổ chức đám cưới vào tháng 10.2017, căn biệt thự trở thành tổ ấm của cặp đôi Song - Song. Sau khi ly hôn, bất động sản này vẫn thuộc quyền sở hữu của Song Joong Ki.

Song - Song chưa từng sống tại biệt thự ở Itaewon

Biệt thự gồm hai tầng, một tầng hầm xây dựng trên diện tích 371,7 m vuông. Khu vực sân vườn có diện tích khoảng 250 m vuông. Báo Korea Herald cho biết Song Joong Ki mua biệt thự hồi tháng 1.2017 ngay sau khi tính đến chuyện kết hôn. Từ mùa hè năm đó, cặp Song - Song bí mật tiến hành sửa chữa. Thiết kế biệt thự mang phong cách hiện đại, chi tiết đơn giản, không cầu kỳ. Xám và trắng là hai tông màu chủ đạo. Điểm nhấn nữa là khu vực cây xanh phía bên ngoài tạo sự riêng tư.

Dựa theo các bức ảnh mới nhất, biệt thự đã trở thành công trường xây dựng. Được biết, “dấu vết tình yêu” của cặp đôi Song – Song sẽ bị xóa, thay bằng tòa nhà mới với 2 tầng chính và 3 tầng hầm, tổng diện tích lên đến 1.000 m vuông. Dự kiến công trình này sẽ được hoàn thành vào tháng 6.2021.

Trước đây từng có thông tin do chính luật sư của Song Joong Ki đưa ra rằng nam diễn viên “Hậu duệ Mặt trời” và Song Hye Kyo chưa từng sống ở căn biệt thự ở Itaewon. Đó chính là lý do tại sao người dân ở đây chưa từng thấy cặp đôi xuất hiện. Sau đám cưới, cả hai dọn về sống tại nhà của Song Hye Kyo.

Thêm vào đó, Song Hye Kyo đã chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội cùng ca khúc Try Again do ca sĩ Jaehyun (nhóm NCT) trình bày. Lời bài hát gây chú ý với mọi người vì có nội dung: “Bất cứ khi nào em hỏi anh cảm thấy như thế nào, hãy nhớ rằng, câu trả lời của anh luôn là em. Chúng ta sẽ ổn cả thôi, anh muốn thử lại lần nữa”. Báo chí Trung Quốc loan tin Song Hye Kyo đeo lại nhẫn cưới, nghi vấn muốn nối lại với Song Joong Ki.