Song Joong Ki và mỹ nhân phim 'Parasite' làm MC lễ khai mạc Liên hoan phim Busan

Yonhap News ngày 16.9 đưa tin Liên hoan phim Quốc tế Busan (gọi tắt là LHP Busan) lần thứ 26 diễn ra trực tiếp tại Trung tâm Điện ảnh Busan ở thành phố Busan (Hàn Quốc) từ ngày 6 - 15.10. Theo giám đốc điều hành LHP Busan Huh Moon Young, khoảng 1.200 khách mời đến dự lễ khai mạc, trong đó có hai MC là tài tử Song Joong Ki và sao nữ phim Parasite Park So Dam, phải tuân thủ quy định giãn cách nghiêm ngặt. Năm ngoái, LHP Busan tổ chức trực tuyến vì dịch Covid-19

LHP Busan 2021 có 223 phim tham dự, ít hơn 303 phim ghi danh vào năm 2019 và nhỉnh hơn con số 192 phim góp mặt trong năm 2020. "Số lượng phim giảm so với thời điểm trước đại dịch. Tuy nhiên, tôi tin các tác phẩm lần này có chất lượng tốt hơn", giám đốc Huh Moon Young nói.

Bộ phim Hàn Quốc Heaven: To the Land of Happiness sẽ mở màn LHP Busan 2021 ẢNH: YONHAP NEWS

Tác phẩm Heaven: To the Land of Happiness của đạo diễn Hàn Quốc Im Sang Soo sẽ mở màn LHP Busan 2021. Trong khi đó, nhà làm phim Leung Longman khép lại sự kiện bằng bộ phim tiểu sử Anita, phác họa chân dung nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hồng Kông Anita Mui (Mai Diễm Phương).

, Wheel of Fortune and Fantasy (Ryusuke Hamaguchi chỉ đạo, thắng giải Gấu bạc tại LHP Berlin), Drive My Car (cũng do Ryusuke Hamaguchi thực hiện, thắng giải Kịch bản xuất sắc tại LHP Cannes). Ở hoạt động khác, sự kiện Gala Presentation thuộc khuôn khổ LHP Busan 2021 giới thiệu các phim: Annette (Leos Carax đạo diễn, chiếu mở màn LHP Cannes)Wheel of Fortune and FantasyDrive My Car

Ngoài ra, LHP Busan năm nay còn tổ chức lớp học do đạo diễn Leos Carax dẫn dắt và một buổi trò chuyện giữa nhà làm phim Ryusuke Hamaguchi với đạo diễn từng đoạt Oscar Bong Joon Ho

Poster chính thức của LHP Busan 2021 ẢNH: YONHAP NEWS

Tại hạng mục quan trọng nhất của LHP Busan là New Currents (tạm dịch: Dòng chảy mới), có 11 phim từ 10 quốc gia cùng tranh tài. Hội đồng giám khảo do đạo diễn người Canada Deepa Mehta dẫn đầu với các thành viên gồm: nhà làm phim Đức Cristina Nord, hai đạo diễn đến từ Hàn Quốc là Jang Joon Hwan và Jeong Jae Eun.

Điểm mới tại LHP Busan năm nay thuộc về sự kiện On Screen, giới thiệu phim truyền hình của một số nền tảng trực tuyến. Giám đốc Huh Moon Young nhấn mạnh, những tác phẩm góp mặt tại LHP Busan 2021 chỉ chiếu trực tiếp tại rạp, song ban tổ chức cũng có kế hoạch bắt kịp xu thế chiếu trực tuyến trong thời gian tới.