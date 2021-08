Song Joong Ki đóng cặp với mỹ nhân 'Hospital Playlist' trong phim mới

Đóng cặp với Song Joong Ki , nữ diễn viên Shin Hyun Been hóa thân thành công tố viên Seo Min Young đến từ Cục phòng chống tham nhũng. Cô được mệnh danh là "thần chết của gia đình Sunyang", sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ công lý. Trong phim, Seo Min Young theo dõi hành vi phạm pháp của tập đoàn Sunyang và khám phá câu chuyện bí hiểm đằng sau cậu con trai út Jin Do Joon.

Theo nhà sản xuất Chaebol Family’s Youngest Son, cặp đôi Seo Min Young và Jin Do Joon sẽ liên tục đối đầu, phải chọn lựa giữa tình yêu và thù hận. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của "nam thần" màn ảnh Song Joong Ki sau phim truyền hình Vincenzo . Còn với nữ diễn viên Shin Hyun Been, bộ phim giúp mỹ nhân xứ kim chi có bước tiến mới trong sự nghiệp, bên cạnh các dự án cô đang thực hiện như Hospital Playlist 2 , A Person Like You...