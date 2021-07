'Hạ cánh nơi anh' dẫn đầu danh sách phim truyền hình Hàn hay nhất mọi thời

Ngoài Hạ cánh nơi anh , Người tình ánh trăng và Yêu tinh, những cái tên còn lại góp mặt top 10 gồm: Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon (Strong Woman Do Bong Soon), Khi nàng say giấc (While You Were Sleeping), Hậu duệ mặt trời (Descendants of the Sun), Vì sao đưa anh tới (My Love from the Star), Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo (Weightlifting Fairy Kim Bok-joo), Cứu thế (Healer), Hai thế giới (W: Two Worlds).