Mỹ nam ‘Vì sao đưa anh tới’ rời cơ quan chủ quản ra lập công ty riêng

Ít lâu sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, mỹ nam sinh năm 1988 đã có đường hướng phát triển sự nghiệp riêng và rục rịch trở lại mới màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Một nguồn tin độc quyền của tờ Sports Chosun cho biết sao phim Mặt trăng ôm mặt trời quyết định rời khỏi KeyEast khi hợp đồng giữa anh và đơn vị này hết hạn vào cuối tháng 12 tới. Sau khi chia tay công ty chủ quản đã gắn bó với mình trong hơn 10 năm qua, Kim Soo Hyun sẽ ra mở một công ty riêng với người anh họ Lee Sa Rang - đạo diễn mà nam diễn viên hợp tác trong phim điện ảnh Real. Được biết, hai anh em có mối quan hệ rất thân thiết thậm chí cùng sống chung trong căn hộ ở Seongsu-dong (Seoul, Hàn Quốc).

Việc tách khỏi trướng của KeyEast được xem là một bước tiến mới trong sự nghiệp nghệ thuật của Kim Soo Hyun. Trước đó, công ty này đã đồng hành cùng ngôi sao 8X từ những ngày đầu nam diễn viên dấn thân vào con đường điện ảnh cho đến lúc anh thu hút sự chú ý với Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời rồi chạm đến đỉnh cao sự nghiệp nhờ Vì sao đưa anh tới. Sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ kể từ khi tham gia Producer và sự thất bại của phim điện ảnh Real (2017), Kim Soo Hyun đang rục rịch quay lại với phim truyền hình I'm Psycho But It's Okay của đài tvN. Cách đây ít lâu, nghệ sĩ đình đám vừa xuất hiện với vai trò khách mời trong phim Hotel Del Luna do IU đóng chính và khiến fan nữ phát sốt vì vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm.

Tài tử sinh năm 1988 vừa xuất ngũ hồi đầu tháng 7.2019 và sắp trở lại với dự án mới ẢNH: INSTAGRAM NV

Kim Soo Hyun sinh năm 1988, anh hiện là một trong những nam diễn viên 8X đắt giá nhất của màn ảnh xứ kim chi. Sở hữu chiều cao 1,8m, gương mặt điển trai, thư sinh cùng lối diễn xuất đa dạng, nghệ sĩ 31 tuổi từng bước ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều tác phẩm từ điện ảnh đến truyền hình như: Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời, Ẩn thân, Biệt đội siêu trộm… Đặc biệt, sự nghiệp diễn xuất của Kim Soo Hyun thực sự thăng hoa khi nam nghệ sĩ đảm nhiệm vai “cụ giáo” Do Min Joon trong phim truyền hình đình đám Vì sao đưa anh tới đóng cùng “mợ chảnh” Jun Ji Hyun. Đầu tháng 7 vừa qua, nam thần họ Kim hoàn thành nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng trở lại màn ảnh.