Tổng thống Hàn Quốc trao thư bổ nhiệm đặc phái viên cho nhóm BTS

Phát ngôn viên Nhà Xanh cho biết trên cương vị "đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống về thế hệ tương lai và văn hóa ", BTS chuẩn bị cùng Tổng thống Moon Jae In đến New York (Mỹ) vào tuần tới để tham dự phiên họp thường niên lần thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc . Tại đây, 7 chàng trai của nhóm nhạc Hàn Quốc sẽ phát biểu trong cuộc họp của chương trình Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals Moment, gọi tắt là SDG Moment) thuộc khuôn khổ Thập kỷ hành động (Decade of Action) do Liên Hiệp Quốc khởi xướng. Đáng chú ý, video ghi lại một màn trình diễn của BTS cũng sẽ được giới thiệu tại sự kiện.