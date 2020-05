'Sonic the Hedgehog' phần 2 lên kế hoạch 'càn quét' phòng vé

Nhiều năm trở lại đây, các hãng phim lớn của Hollywood luôn tìm đường để đưa các nhân vật, câu chuyện từ game lên màn ảnh rộng, một trong số đó có thể kể đến tác phẩm Sonic the Hedgehog của hãng Paramount hợp tác với Sega. Do Jeff Fowler đạo diễn, bộ phim về chú nhím xanh có tốc độ di chuyển nhanh như điện xẹt mang về cho nhà sản xuất doanh thu toàn cầu trên 306,7 triệu USD , trong khi kinh phí sản xuất chỉ có 85 triệu USD. Nhờ thành công đó, hãng Paramount lập tức bắt tay vào thực hiện phần tiếp theo của Sonic the Hedgehog vốn đã được chuẩn bị từ trước.