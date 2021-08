‘Spider-Man: No Way Home’ lập kỷ lục trailer nhiều người xem nhất sau 24 giờ

Deadline ngày 25.8 cho biết sau 24 giờ kể từ thời điểm trình làng hôm 24.8 (giờ Mỹ), trailer bom tấn Spider-Man: No Way Home (tựa Việt: Người Nhện: Không còn nhà) cán mốc hơn 355,5 triệu lượt xem toàn cầu.

Trailer Spider-Man: No Way Home cũng thể hiện sức hút vượt trội khi so sánh với trailer phần phim trước đó là Spider-Man: Far From Home (tựa Việt: Người Nhện: Xa nhà) - trailer này đạt khoảng 135 triệu lượt xem sau một ngày giới thiệu.