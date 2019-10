Stylist của Hồ Ngọc Hà, Nhã Phương: Chịu được áp lực mới kiếm nhiều tiền

Dù mới sinh con nhưng Nhã Phương vẫn giữ vững phong độ với nhan sắc chuẩn "ngọc nữ" của làng điện ảnh Việt. Thời gian qua, cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn trên cả nước và mỗi lần Nhã Phương xuất hiện đều gây thổn thức cho người nhìn bởi váy áo gợi cảm, kiêu sa, khác hẳn so với hình ảnh trước đó. Được biết, người đứng sau hỗ trợ phần hình ảnh và trang phục cho Nhã Phương chính là stylist Kye Nguyễn. Đúng như những gì đã tiết lộ trước đó, Kye Nguyễn thay đổi phong cách cho bà xã Trường Giang một cách ngoạn mục. Dù gợi cảm nhưng tinh tế và quan trọng nhất vẫn giữ vững danh xưng "ngọc nữ" cho Nhã Phương.

Kye Nguyễn tên thật là Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 1990, hiện là một trong những stylist trẻ tài năng của làng thời trang. Anh hợp tác cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Đinh Hương, Ái Phương, Bùi Anh Tuấn... và nhiều nhãn hàng nổi tiếng cho giới trẻ . Anh từng đạt nhiều giải thưởng lớn như giải nhất Style and Star do Yeah1 tổ chức, giải stylist thực hiện bộ ảnh đẹp trong cuộc thi siêu mẫu, giải Stylist tạo dựng album được yêu thích nhất do Làn Sóng Xanh 2013 trao tặng.