Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Bộ VH-TT-DL soạn dự thảo Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ

‘Gói’ cả nghệ sĩ tự do

Đối diện những bất ổn trong ứng xử của nghệ sĩ, Bộ VH-TT-DL đang tổ chức soạn thảo Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ. Cuộc họp mới đây nhất về việc soạn thảo này vừa diễn ra ngày 1.9.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL phụ trách khối nghệ thuật Tạ Quang Đông cho biết: “Nó là một cái khung để nghệ sĩ biết tiết chế, ứng xử có văn hóa với nhau để các sao cũng phải nhìn vào đấy, nhìn lại mình”.

Về việc bộ quy tắc này có quy định về việc “phong sát”, nói cách khác là cấm sóng, cấm diễn với các nghệ sĩ ứng xử thiếu văn hóa hay vi phạm pháp luật hay không, ông Đông cho biết: “Có cấm sóng không thì không. Nó chỉ là một cái khung về quy tắc ứng xử thôi chứ không phải quy phạm pháp luật".

Mặc dù vậy, Thứ trưởng Đông cho biết: “Dựa trên bộ quy tắc này, các bộ, ban, ngành sẽ có các quy tắc riêng, ban hành các định chế riêng của từng hội. Lúc đó, nghệ sĩ ở trong hội mới áp dụng. Đây là quy tắc ứng xử chung, không có phần xử phạt”.

Cũng theo ông Đông, quy chế này dành cho cả các nghệ sĩ tự do, không thuộc các nhà hát của nhà nước. “Bộ quy tắc này cho cả các nghệ sĩ tự do. Nghệ sĩ tự do nhiều chứ nghệ sĩ của Bộ cũng chỉ chưa đến 1.000 người”, ông Đông nói.

Khái niệm nghệ sĩ tự do ở đây có thể được hiểu là nghệ sĩ không thuộc nhà hát công lập. Họ có thể là thành viên của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; tổ chức xã hội, nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác…

Về những ứng xử nghệ sĩ làm rầu lòng dư luận và tạo hình ảnh xấu về giới nghệ thuật, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương cho rằng, cần có sự vào cuộc của các đơn vị khác nhau.

Thủy Tiên đang đối diện với yêu cầu sao kê thu chi từ thiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cách đây vài ngày, MC Trấn Thành đã khóa phần bình luận trên trang fanpage có hơn 18 triệu tài khoản theo dõi của anh và đến giờ vẫn chưa mở lại. Nguyên nhân của sự việc này được hiểu bắt nguồn từ việc nhiều tài khoản mạng xã hội đã bình luận yêu cầu MC Trấn Thành sao kê các khoản tiền quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại vì lũ lụt hồi tháng 10 năm ngoái.

Cùng với MC Trấn Thành, các “ngôi sao” khác như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên cũng được nhiều khán giả, người sử dụng mạng xã hội gọi tên, yêu cầu sao kê tiền từ thiện ủng hộ miền Trung.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Mỹ Linh, Tiểu Vy hỗ trợ việc làm cho F0 khỏi bệnh

Hơn 200 F0 khỏi bệnh tình nguyện tham gia chống dịch do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hỗ trợ kinh phí, và 4 hoa hậu: Mỹ Linh, Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh làm đại sứ cho chương trình ATM F0 chống dịch này.

4 hoa hậu (từ phải qua): Đỗ Thị Hà, Trần Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh chung tay vận động gây quỹ hỗ trợ việc làm cho các F0 khỏi bệnh ẢNH: NSCC

Để giảm tải áp lực cho lực lượng y tế và cũng để các bệnh nhân Covid-19 tri ân đội ngũ y, bác sĩ đã giúp họ vượt qua “lưỡi hái tử thần”, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế TP.HCM phát động chương trình ATM F0 chống dịch và đã có hơn 200 F0 khỏi bệnh tình nguyện tham gia. Các hoa hậu: Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà làm đại sứ chương trình tiếp tục kêu gọi gây quỹ để hỗ trợ kinh phí cho các F0 khỏi bệnh trở lại các cơ sở y tế, bệnh viện, khu cách ly làm việc.

Đồng hành trong vai trò đại sứ chương trình ATM F0 chống dịch, 4 Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà tích cực kêu gọi những nhà hảo tâm chung tay đóng góp để gây quỹ, hỗ trợ kinh phí 2 triệu đồng/1 tuần hoặc 6-8 triệu/1 tháng cho các F0 sau khi khỏi bệnh, trở lại làm việc tại các cơ sở y tế, bệnh viện, khu cách ly.

Lùm xùm quanh việc Hồng Đăng và các nghệ sĩ nổi tiếng được nhận tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19

Ngay khi Sở VH-TT Hà Nội công bố danh sách những nghệ sĩ được nhận tiền hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19, đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự việc này.

Cụ thể, danh sách gồm 99 viên chức hạng IV, là những đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ của 6 nhà hát trực thuộc Sở VH-TT Hà Nội, được hưởng khoản trợ cấp trong gói hỗ trợ người lao động , người sử dụng lao động và các viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, mỗi người được nhận hỗ trợ 3,71 triệu đồng.

Trong danh sách này, có những cái tên là những “ngôi sao”, hay diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ như Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh, Thúy Hà, Mạnh Cường, Thiện Tùng, Phùng Tiến Minh…

Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra xung quanh sự việc này. Trong đó, không ít ý kiến chỉ trích, cho rằng nhiều nghệ sĩ được nhận hỗ trợ khó khăn nhưng cuộc sống ở mức khá giả, thậm chí ở mức cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của giới nghệ sĩ cũng như những người khó khăn đang cần sự trợ giúp trong xã hội.

Diễn viên Hồng Đăng (Nhà hát Kịch Hà Nội) là nghệ sĩ được nhiều người yêu mến ẢNH: T.L

Có ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ được nhận trợ cấp là đúng chính sách. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nam nghệ sĩ có nhà, có bộ sưu tập xe, nghĩa là nhiều của ăn của để, nên việc trợ cấp khó khăn không đúng đối tượng. Có những nghệ sĩ khác khó khăn hơn nhiều, dù không cùng bậc lương thấp như Hồng Đăng.

Về điều này, Thứ trưởng phụ trách khối nghệ thuật của Bộ VH-TT-DL - ông Tạ Quang Đông cho rằng trường hợp của Hồng Đăng, Thanh Hương là cá biệt trong việc trợ cấp nghệ sĩ khó khăn vì Covid -19. Mặc dù vậy, với trường hợp trợ cấp nghệ sĩ khó khăn của diễn viên Hồng Đăng, ông Đông cho rằng Sở VH-TT Hà Nội và Nhà hát Kịch Hà Nội cũng máy móc khi xét duyệt hồ sơ.

Diễn viên Hồng Đăng và Thanh Hương (Nhà hát Kịch Hà Nội) cho biết họ không hề hay biết mình nằm trong diện được hưởng gói hỗ trợ bị ảnh hưởng do Covid-19. Cả hai diễn viên đều muốn được gửi lại số tiền 3,71 triệu đồng từ gói hỗ trợ cho Nhà hát Kịch Hà Nội để giúp đỡ cho anh chị em nghệ sĩ thực sự khó khăn.

Nhà văn, nhà thơ Trần Hữu Lục qua đời do nhiều bệnh nền và mắc Covid-19

Nhà văn - nhà thơ Trần Hữu Lục sinh ngày 14.3.1941 tại Vỹ Dạ, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam , Hội Điện ảnh Việt Nam và từng làm Phó Trưởng ban Nhà văn Trẻ (Hội Nhà văn TP.HCM).

Nhà văn - nhà thơ Trần Hữu Lục là người có nhiều đóng góp cho văn học, điện ảnh và báo chí phương Nam ẢNH: NGUYỄN TÝ

Ông đa tài, viết thành công ở nhiều lĩnh vực với các bút danh: Yên My, Trần Phước Nguyên, Hồng Hữu… Nhiều tác phẩm của nhà văn - nhà thơ Trần Hữu Lục từng gây tiếng vang: Cách một dòng sông (tập truyện 1971), Chiếc bóng (tập truyện 1987), Lời của hoa hồng (tập thơ 1997), Thời tôi yêu (tập truyện 1998), Đưa đò (bình văn - tản văn 2002), Thu phương xa (tập thơ 2003), Chuyện Huế ít người biết (biên soạn 2004), Mẹ và con (truyện - bút ký 2007)...

Sau thời gian lâm bệnh nặng, nhà văn - nhà thơ Trần Hữu Lục đã từ trần vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30.8.2021 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM.

Khai mạc LHP Venice 2021

Có tất cả 21 phim tham gia tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2021 diễn ra trên đất Ý (từ ngày 1 - 11.9 theo giờ địa phương). Dù là phim nằm ở hạng mục tranh giải chính hay chiếu nhưng không tranh giải, danh sách các tác phẩm góp mặt tại mùa giải năm nay cho thấy sự đa dạng khi có phim đến từ các studio lớn, phim kinh phí thấp và cả phim nghệ thuật. Tác phẩm Parallel Mothers của đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodóvar chiếu mở màn LHP Venice vào ngày 1.9.

Nữ diễn viên Kristen Stewart vai Công nương Diana trong phim Spencer tranh giải Sư tử vàng LHP Venice 2021 ẢNH: IMDB

Trong dàn giám khảo của mùa giải, có 2/7 giám khảo đến từ châu Á là đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho (chủ tịch ban giám khảo) và nữ đạo diễn Trung Quốc Chloé Zhao. Ban tổ chức mùa giải đánh giá, mặc dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng họ bất ngờ với sự đa dạng cũng như chất lượng của những tác phẩm tranh giải.

Năm rồi, tác phẩm Nomadland của nữ đạo diễn Chloé Zhao, làm về chuyến hành trình bôn ba của một người phụ nữ giữa thời buổi khủng hoảng kinh tế, đã thắng giải Sư tử vàng của LHP Venice. Năm nay, giải Sư tử vàng thành tựu trọn đời được trao cho đạo diễn Ý Roberto Benigni và nữ diễn viên Jamie Lee Curtis.