Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: NSƯT Hoài Linh gây tranh cãi khi chậm trao hơn 13 tỉ đồng từ thiện

Thời gian qua, dư luận dấy lên thắc mắc về việc sử dụng số tiền hơn 13 tỉ đồng mà NSƯT Hoài Linh kêu gọi được từ việc quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung sau đợt bão lũ tháng 11.2020. Do đến nay, vẫn chưa thấy nam nghệ sĩ thông báo hay chia sẻ kế hoạch, hoạt động nào để chuyển số tiền ấy đến người dân miền Trung nên dư luận “nổi sóng” với những nghi ngờ.

Cùng với một số giấy tờ chứng thực từ các địa phương trong việc xác nhận kế hoạch từ thiện từ tháng 1 - 5.2021, Hoài Linh lý giải vì sao số tiền hơn 13 tỉ đồng ấy vẫn còn trong tài khoản thông qua đoạn clip vào tối 24.5. Anh nói: “Hiện nay tôi đã liên hệ với các địa phương và tiếp tục thực hiện công việc của mình đến khi nào hết số tiền quý vị gửi đến. Số tiền này sẽ đến đúng người, đúng đối tượng - đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt vừa qua. Sau lần báo cáo này, Linh sẽ có một lần báo cáo nữa với đầy đủ tất cả các chứng từ khi Linh trao tiền cho đồng bào. Trong đó gồm những giấy tờ đã ký xác nhận và chứng nhận của chính quyền sở tại”. Hoài Linh cũng cho biết tổng số tiền trong tài khoản anh hiện nay, sau khi cộng luôn lãi suất và trừ những gì anh đã chi, còn lại hơn 13,77 tỉ đồng. Nam nghệ sĩ chia sẻ “mong cơn dịch bệnh qua nhanh để Linh sớm có điều kiện thực hiện lời hứa của mình: đến trao tận tay và trực tiếp nói lời xin lỗi với đồng bào miền Trung vì số tiền này đến muộn hơn dự kiến ban đầu”.

Tuy nhiên, ngay sau khi NSƯT Hoài Linh lên tiếng phản hồi, dư luận tiếp tục tranh cãi về việc hơn 13 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị "ngâm" trong tài khoản của nam nghệ sĩ hơn 6 tháng, trong khi việc cứu trợ bão lũ cần khẩn cấp và kịp thời. Thậm chí, có người còn gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị thu hồi danh hiệu NSƯT của nam nghệ sĩ. Cụ thể hôm 27.5, Thanh tra Bộ VH-TT-DL có công văn gửi Sở VH - TT TP.HCM chuyển đơn của bà N.T.T.H để Sở xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Trong đơn, bà H. đệ trình lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) đề nghị cơ quan chức năng xem xét việc thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh do đã gây dư luận xấu trong nhân dân thời gian qua.

Kết thúc phiên đấu giá, bức Thợ nhuộm của Nguyễn Phan Chánh được gõ búa bán hơn 563.000 USD, hai bức của danh họa Lê Phổ lần lượt là Thiếu nữ choàng khăn được bán giá tương đương hơn 1,1 triệu USD và Cái bát xanh bán hơn 354.000 USD. Còn bức Mona Lisa danh họa Mai Trung Thứ được “chốt” ở mức giá hơn 724.000 USD.

Kiệt quệ vì không có thu nhập do đóng băng biểu diễn và lễ hội, không có tiền trả lương hợp đồng cho diễn viên, mất người... là tình trạng của nhiều nhà hát công lập. Đây cũng là thông tin do giám đốc nhiều nhà hát thuộc Bộ VH-TT-DL chia sẻ chiều 25.5 tại tọa đàm trực tuyến về giải pháp thu hút khán giả và khó khăn của sân khấu trong dịch Covid-19.

NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, cho biết hiện tại do không có biểu diễn, không có thu nhập, nghệ sĩ đơn vị ông rất khó khăn và có nguy cơ bỏ nhà hát.

NSND Tống Toàn Thắng, Phó giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cho biết liên đoàn cũng chịu những cú "knock out" liên tiếp từ Covid -19. Hàng loạt chương trình đã bán vé mà phải trả lại tiền cho khán giả như gala xiếc thường niên khai mạc 30.4, liên hoan xiếc thường niên ở Quảng Ninh... Các nhà hát như Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam cũng trong tình trạng khó khăn tương tự.

Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương cho biết vừa ký văn bản để cùng các nhà hát lập kế hoạch. Theo đó, các nhà hát sẽ giới thiệu vở diễn hay, rồi cùng đài truyền hình xây dựng kịch mục phát sóng.

AMPAS nói thêm do đại dịch Covid-19, lần thứ hai ban tổ chức cho phép các bộ phim được sản xuất chủ yếu phát hành tại rạp được chuyển sang nền tảng phát trực tuyến vẫn đủ điều kiện xem xét tranh giải Oscar. Hàng chục bộ phim đã được phát hành trên các dịch vụ phát trực tuyến như Disney+, HBO Max, Netflix và Amazon trong 15 tháng qua, khi các rạp chiếu phim trên toàn thế giới buộc phải đóng cửa vì đại dịch.

BTS được vinh danh tại giải Billboard Music Awards 2021 diễn ra vào sáng 24.5 (giờ Việt Nam) tại Microsoft Theater, Los Angeles (Mỹ) với ca khúc Dynamite. Đĩa đơn tiếng Anh đình đám Dynamite của BTS đã mang về giải Ca khúc có doanh thu cao nhất, đánh bại I Hope của Gabby Barrett, Charlie Puth, WAP của Cardi B, Megan Thee Stallion, Savage của Megan Thee Stallion, Beyoncé, Blinding Lights của The Weeknd.

Nhóm nhạc Hàn BTS còn giành tiếp 3 giải: Nhóm nhạc xuất sắc, Nghệ sĩ nổi bật trên mạng xã hội và Nghệ sĩ bán bài hát hàng đầu. Các giải thưởng khác của Billboard Music Awards 2021 lần lượt là: Nghệ sĩ mới xuất sắc (Pop Smoke); Nam nghệ sĩ xuất sắc (The Weeknd); Nữ nghệ sĩ xuất sắc ( Taylor Swift ); Nghệ sĩ có ca khúc hàng đầu trên radio (The Weeknd); Nghệ sĩ hàng đầu trên Billboard 200 (Taylor Swift), Nghệ sĩ R&B xuất sắc (The Weeknd), Nam nghệ sĩ rap xuất sắc ( Pop Smoke ), Nữ nghệ sĩ rap xuất sắc (Megan Thee Stallion)…