Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Vĩnh biệt NSND Hoàng Dũng

Lễ tang NSND Hoàng Dũng diễn ra sáng ngày 20.2, tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội). Theo đúng di nguyện của ông, lễ tang được tổ chức giản dị, kín đáo, không bi lụy.

Trước ngày lễ tang NSND Hoàng Dũng diễn ra, ban lễ tang đã phát đi thông báo, trong đó cho hay, do những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đang được siết chặt, hạn chế việc tập trung đông người, cùng với di nguyện của NSND Hoàng Dũng những ngày cuối đời về việc tổ chức đám tang giản dị, kín đáo, không bi lụy, nên ban tổ chức tang lễ quyết định báo chí không chụp ảnh, quay phim tang lễ.

“Ban tổ chức sẽ chủ động cung cấp đến tất cả các cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm ngay sau khi tang lễ kết thúc. Thay mặt gia đình, chúng tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người về sự bất tiện này để hoàn thành di nguyện cuối cùng của NSND Hoàng Dũng”, dòng thông báo cho hay.

NSND Hoàng Dũng được đưa đi cấp cứu khi đang thực hiện những cảnh quay trong bộ phim Trở về giữa yêu thương. Trong ký ức của những người bạn, những người đồng nghiệp, ông đã cố gắng chịu đựng những cơn đau để quay phim, không làm ảnh hưởng đến mọi người.

Nhiều khán giả khóc nhớ thương ông khi vẫn nhìn thấy hình ảnh ông trong bộ phim Trở về giữa yêu thương mà người nay đã khuất bóng. Màn ảnh, sân khấu đã mất một người nghệ sĩ tài năng, tâm huyết với nghề. Nhiều vai diễn của ông ghi dấu trong lòng khán giả mà có lẽ khó có ai có thể thay thế được.

NSND Hoàng Dũng (tên đầy đủ: Hoàng Tiến Dũng) sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông bắt đầu công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1978. Từ năm 2007 - 2017, ông giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Vĩnh biệt ông, người nghệ sĩ tài hoa, người diễn viên trách nhiệm với bất kể vai diễn lớn nhỏ, người thầy tận tâm của biết bao thế hệ diễn viên…

Dư luận mấy ngày qua rất bức xúc trước hình ảnh một cô gái vô tư “thả rông” vòng 1 rồi tạo dáng chụp ảnh rất phản cảm ở di tích Chùa Cầu (TP. Hội An, Quảng Nam).

Trước đó vào ngày 15.2 (mùng 4 tết), trang Facebook cá nhân LipitChou Lý Bích Châu cập nhật hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm, tạo dáng cùng một cậu bé ở bên trong và phía trước di tích Chùa Cầu.

Kèm theo các bức ảnh là những dòng trạng thái: “Ai qua phố Hội chùa Cầu/ Để thương để nhớ để sầu cho ai/ Để sầu cho khách vãng lai/ Để thương để nhớ cho ai chịu sầu”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Tống Quốc Hưng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP. Hội An, cho hay đã giao cán bộ phụ trách vào cuộc xác minh, điều tra và làm rõ việc cô gái vô tư “thả rông” vòng 1, tạo dáng chụp ảnh phản cảm ở di tích Chùa Cầu.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo TP.Hội An, sự việc cô gái vô tư “thả rông” vòng 1, tạo dáng chụp ảnh ở di tích Chùa Cầu hiện thành phố đã nắm thông tin trên các trang mạng xã hội đăng tải và đang cho các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ. Cũng theo vị này, phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới và đặc biệt, di tích Chùa Cầu là biểu tượng xuyên suốt 4 thế kỷ của người dân Hội An nên những hành động làm tổn hại đến di tích và di sản này đều đáng bị lên án.