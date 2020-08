Sự trở lại của những nhà văn nữ vang bóng

Thư ký tờ Tuổi Ngọc “đình đám” trước 1975, nhà thơ Từ Kế Tường cho biết: “Các cây bút nữ thời đó được độc giả chào đón và công nhận tên tuổi không nhiều: Thế hệ trước có Bà Tùng Long, kế tiếp là Nguyễn Thị Vinh, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Túy Hồng, Trần Thị NgH... Mỗi người một vẻ và đều có vị thế khác nhau. Ngày ấy, nếu người viết yếu tài năng thì chắc chắn không có chỗ đứng trên các diễn đàn rồi. Và những nhà văn nữ cũng không phải ngoại lệ nên họ có số lượng độc giả của riêng họ”.

PGS-TS Võ Văn Nhơn, chuyên gia ngành văn học Việt Nam hiện đại (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM), bổ sung thêm: “Ngoài những tác giả nữ “làm mưa làm gió” như kể trên, tôi nhận thấy còn có Lệ Hằng, Dung Sài Gòn… dù xuất hiện muộn hơn một chút nhưng cũng rất nổi tiếng”.

Việc quyết định chọn dòng sách của nữ văn sĩ Nguyễn Thị Hoàng tái bản được cho là khá… mạo hiểm với Trần Hoàng Minh, “ông chủ” của Công ty văn hóa New Viets non trẻ mới ra đời hơn 1 năm. Nhưng theo anh, đây lại là một cơ duyên. “Tiêu chí của New Viets là cung cấp cho độc giả những cuốn sách hay , mới song song với những cuốn sách có giá trị từng vang bóng trước đây. May mắn trong một lần trò chuyện cùng một nhà văn rất có tiếng ở phía nam, tình cờ tôi nghe anh muốn kết nối New Viets với tác giả Nguyễn Thị Hoàng. Sau nhiều lần gặp gỡ trao đổi, tưởng chừng như… lỗi hẹn, cuối cùng chúng tôi cũng thống nhất được bản quyền, để tập truyện Trên thiên đường ký ức và tập thơ Mây bay qua trời xưa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho tái xuất, ra mắt độc giả”, Giám đốc New Viets Trần Hoàng Minh chia sẻ.