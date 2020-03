Tài tử ‘Hậu duệ mặt trời’ được khen ngợi vì hành động cứu người

Theo Soompi hôm 26.3, tài tử Lee Yi Kyung gần đây đã cứu sống một người đàn ông có ý định tự tử trên cầu Hannam thuộc Seoul ( Hàn Quốc ). Cụ thể, vào sáng sớm 19.3, người đàn ông kể trên liên tục lao vào làn đường xe chạy để tự tử. May mắn là một chiếc xe tải đã dừng lại kịp thời và người này bình an vô sự. Tuy nhiên sau đó, anh ta vẫn cố lao ra đường hết lần này đến lần khác.

Theo lời kể của một nhân chứng, một tài xế xe tải đã dừng lại và cố gắng ngăn dòng xe đang di chuyển rồi kéo người đàn ông say xỉn này vô lề đường. Xe hơi của Lee Yi Kyung cũng dừng ngay sau đó, nam diễn viên đã nhanh chóng ra ngoài và giúp người đàn ông trấn tĩnh lại. “Lee Yi Kyung giữ chặt gã say rượu suốt một lúc lâu, ngăn anh ta không lao ra đường hay nhảy xuống sông. Mọi người chứng kiến sự việc lúc ấy đều hốt hoảng và sợ hãi, không ai dám ra khỏi xe. Nhưng nam diễn viên đã lao ra giúp đỡ không chút do dự. Anh ấy cũng lấy áo khoác mặc cho người đàn ông đang run rẩy và giữ chặt để đảm bảo anh ta không tiếp tục hành động dại dột. Sự can đảm của anh ấy đã cứu sống một mạng người”, nhân chứng nói trên nhớ lại.

Nam diễn viên cảm thấy ngại khi việc làm của mình được mọi người biết đến. Anh khẳng định bản thân hành động như vậy vì thấy rằng đó là việc nên làm Ảnh: Instagram NV

Cảnh sát địa phương sau đó đã có mặt tại hiện trường và tiếp nhận sự việc. Người đàn ông say xỉn kia cũng nhanh chóng được đưa đến nơi an toàn. Hôm 26.3, công ty quản lý của tài tử phim Hậu duệ mặt trời là HB Entertainment đã phải hồi về những thông tin được truyền thông đăng tải. Cơ quan này cho biết họ đã xác nhận với “gà nhà” và Lee Yi Kyung cho biết anh đã chạy ra khỏi xe không chút suy nghĩ vì sự việc này xảy ra trước mắt mình. Ngôi sao sinh năm 1989 cũng cho biết anh chỉ làm những gì phải làm và cảm thấy không có gì to tát để được mọi người nhắc đến.

Sau khi câu chuyện trên được các báo đăng tải, nhiều người hết lời ca ngợi tài tử 31 tuổi vì tinh thần xả thân cứu người và sự khiêm tốn, thầm lặng. Hành động kể trên cũng khiến cái tên Lee Yi Kyung nhận thêm nhiều sự yêu mến từ công chúng xứ kim chi.