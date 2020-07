Tài tử Jude Law đóng ác nhân trong 'Peter Pan & Wendy' bản người đóng của Disney

(

tựa Việt

Nam diễn viên Jude Law vẫn đang bàn bạc với phía Disney để sắm vai thuyền trưởng Hook trong phim người đóng về cậu bé Peter Pan mang tên Peter Pan & Wendy. Hook là gã phản diện nổi tiếng trong thế giới nhân vật của Disney. Nếu thỏa thuận thành công, sao phim Fantastic Beasts and Where to Find ThemSinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng) là tài tử mới nhất hóa thân thành nhân vật "không tuổi" trên màn ảnh này, nối gót các nghệ sĩ trước đó như Dustin Hoffman, Garrett Hedlund và Jason Isaacs, Variety nhấn mạnh. Peter Pan & Wendy là bộ phim làm mới từ tác phẩm hoạt hình kinh điển Peter Pan của các đạo diễn Clyde Geronimi, Hamilton Luske và Wilfred Jackson ra mắt từ năm 1953.