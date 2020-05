Taylor Swift bán phi cơ riêng

Vốn là một trong những nữ ca sĩ được trả lương cao nhất thế giới cùng khối tài sản hàng trăm triệu USD, không quá ngạc nhiên khi Taylor Swift sở hữu tới 2 phi cơ riêng để phục vụ cho việc di chuyển của nữ ca sĩ cũng như gia đình cô. Trong tình trạng dịch bệnh, giọng ca Look what you made me do quyết định cô chỉ cần một máy may riêng thay vì có tới 2 chiếc. Máy bay mà giọng ca sinh năm 1989 vừa bán là Dassault Falcon 50 với 9 chỗ ngồi. Đây là phương tiện được Taylor Swift sắm vào năm 2012. Hiện chưa biết ngôi sao này đã mua và bán lại giá bao nhiêu, tuy nhiên, các máy bay tương tự có giá khoảng từ 1 đến 6 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng đến gần 140 tỉ đồng).