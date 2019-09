Taylor Swift hào hứng khi thành viên BTS đưa ca khúc album 'Lover' lên Spotify

Bức ảnh gặp gỡ giữa Taylor Swift và nhóm BTS hồi năm 2018 được chính Taylor đăng lên trang Instagram cá nhân ẢNH: INSTAGRAM

Trên thực tế, các thành viên của BTS lại là người hâm mộ Taylor Swift. Trong khi Taylor Swift chia sẻ lòng cảm mến dành cho BTS sau khi gặp nhóm nhạc này, BTS cũng thể hiện sự ủng hộ dành cho âm nhạc của Taylor Swift. “Ông hoàng fancam” một thời Jimin (BTS) từng trả lời phỏng vấn rằng anh rất thích ca khúc Never Grow Up của Taylor Swift.

BTS làm nên lịch sử khi có 3 album đứng nhất bảng xếp hạng Billboard 200 trong vòng chưa đầy một năm ẢNH: JON KOP

Năm nay, lễ trao giải âm nhạc Billboard Music Awards 2019 diễn ra với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám. Taylor Swift tái xuất tại Billboard Music Awards 2019 với màn trình diễn đỉnh cao cùng ca khúc mới Me!. Nhiều cảnh quay cho thấy BTS thích thú thưởng thức màn trình diễn hoành tráng ấy.

Bên cạnh đó, sau khi Lover ra mắt chưa đầy một ngày, Jin (thành viên BTS) đã thêm 2 ca khúc trong album gồm Me! và You Need To Calm Down vào playlist cá nhân của mình trên Spotify. Một tài khoản Tumblr đã chụp lại playlist của Jin, đăng tải lên mạng xã hội cùng dòng trạng thái: “Nhìn xem các thành viên BTS yêu thích Taylor như thế nào này”. Chia sẻ này được Taylor Swift đăng lại trên trang Tumblr cá nhân. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn để lại một bình luận đáng yêu: “Yêu các cậu ấy nhiều lắm”.

Bức ảnh chụp màn hình playlist của Jin (nhóm BTS) trên nền tảng Spotify có ca khúc của Taylor Swift ẢNH: THE POP HUB