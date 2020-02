Taylor Swift làm đàn ông trong MV mới 'The Man'

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Taylor Swift đã trở lại với ca khúc thứ 4 trong album Lover - The Man. Lùm xùm tranh chấp bản quyền của nữ ca sĩ với ông bầu nổi tiếng Scooter Braun đã khiến dư luận không còn hi vọng về việc Taylor Swift sẽ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Thế nhưng cô đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi tung ra MV The Man vào tối 27.2, theo giờ Việt Nam.