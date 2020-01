Tết từ tâm

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm mặc chiếc áo vest kẻ, quần âu giản dị đã có chuyến đi thiện nguyện ở H.Mộc Hóa (Long An) vào dịp cuối năm. Đây cũng là thời điểm các show diễn rất nhiều. Cùng đi với Mỹ Tâm còn có những tình nguyện viên cũng là người hâm mộ cô lâu năm và sẵn sàng chung tay cùng nữ ca sĩ trong các hoạt động cộng đồng. Có 250 phần quà đã được trao cho những hoàn cảnh kém may mắn trong dịp này. Đây là hoạt động thường niên của quỹ từ thiện Mỹ Tâm. Quỹ năm nay lên 12 tuổi, cũng là từng đó năm Mỹ Tâm vừa đi làm từ thiện vừa hát cho người kém may mắn nghe.