Thanh Bùi, đạo diễn Trần Thanh Huy cổ vũ 1.000 bạn trẻ làm phim 48 giờ

Hơn 1.000 bạn trẻ đến từ 126 đội dự thi đã sôi nổi tham gia tranh tài Dự án làm phim 48 giờ (48HFP) thông qua bốc thăm thể loại phim và yêu cầu xây dựng kịch bản dựa trên ba yếu tố bắt buộc gồm một nhân vật, một đạo cụ, một lời thoại cho sẵn.

Là cuộc thi làm phim ngắn trong thời gian mặc định quy mô, 48HFP đã diễn ra tại Việt Nam suốt 11 năm qua và dần trở thành sân chơi thường niên cho các bạn trẻ thể hiện đam mê bộ môn nghệ thuật thứ 7, giúp các bạn định hướng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực làm phim nói riêng và ngành sáng tạo nói chung.

Cuộc thi 48HFP năm 2020 được Capital Studio, Co-Lab Việt Nam và HKFilm tổ chức, với sự đồng hành sáng tạo từ Box Collective. Với chủ đề Khi nào? Nếu không phải bây giờ? (When? If not now?), ý nghĩa của cuộc thi năm nay thể hiện sự hòa hợp giữa con người và hệ sinh thái tự nhiên xung quanh, trong một bối cảnh đặc biệt của năm 2020.

Ban tổ chức công bố thể lệ và khai mạc cuộc thi Ảnh: BTC

Hỗ trợ phát triển tài năng trẻ

Cuộc thi là cơ hội để những nhà làm phim 48 giờ chia sẻ tiếng nói của mình đến công chúng. Cũng từ mùa thứ 11, 48HFP triển khai mạnh mẽ chương trình Phát triển tài năng trẻ dành cho các đội thi chiến thắng, cá nhân xuất sắc, đầy tiềm năng để các bạn có định hướng và kiến thức tốt hơn trong việc phát triển con đường sự nghiệp của mình.

Thông qua 48HFP, các bạn trẻ sẽ được kết nối và huấn luyện cùng nhiều đơn vị giáo dục, tổ chức uy tín hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo như: Học viện Quốc tế về Nghệ thuật Biểu diễn, Diễn xuất và Nói trước công chúng A.C.T Academy (của Kathy Uyên); Trường Đại học FPT, Trường Đại học RMIT, Trường Đại học Fulbright, Chương trình Gặp gỡ mùa thu (cùng đạo diễn Trần Anh Hùng), Xine House (cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) và các đơn vị đào tạo khác.

Nhà sản xuất phim Irene Trịnh, đại sứ dự án 48HFP 2020 và là giám khảo cuộc thi Ảnh: BTC

Đạo diễn Trần Thanh Huy trưởng thành từ nhiều cuộc thi, trong đó có Dự án làm phim 48 giờ Ảnh: BTC

Đạo diễn Trần Thanh Huy kể lại nhiều năm trước, anh từng tham dự 48HFP với vai trò thí sinh. “Không quan trọng giải thưởng là gì, điều quan trọng là chúng ta làm ra bộ phim như thế nào”, Huy chia sẻ. Năm 2012, Huy từng thắng giải Đạo diễn Xuất sắc nhất với phim Đường Bi. Đến năm 2013, phim ngắn 16:30 của anh đã được công chiếu tại Góc phim ngắn LHP Cannes. Bộ phim này cũng đã đạt được nhiều giải thưởng lớn tại Việt Nam và đây cũng chính là dự án tiền thân của Ròm - thước phim đã tạo nên dấu ấn cho nền điện ảnh Việt trong suốt thời gian qua.

Một cuối tuần không ngủ

Sau hai tháng phát động, cuộc thi 48HFP đã thu hút được hơn 1.000 bạn trẻ tham dự. 126 nhóm làm phim sẽ phải thực hiện toàn bộ các công đoạn sản xuất từ lên ý tưởng kịch bản, chọn diễn viên, tìm bối cảnh, quay phim, làm hậu kỳ… trong vỏn vẹn 48 giờ, từ tối thứ sáu (2.10) đến tối chủ nhật (4.10). Lễ công bố và trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 5.12 với tổng giải thưởng giá trị 170 triệu đồng và nhiều cơ hội học tập.

Ba yếu tố bắt buộc phải thể hiện trong phim tại cuộc thi năm nay bao gồm: nhân vật, đạo cụ và câu thoại. Trong đó, đạo diễn Trần Thanh Huy đã công bố nhân vật bắt buộc phải có trong phim tên Hoàng Quân - một giáo viên dạy yoga. Đạo cụ bắt buộc là một chiếc gương; và câu thoại bắt buộc là "Một hành động nhỏ, một hậu quả to” (A small action, a big consequence). Nhân vật bắt buộc phải có thoại và được thấy trên phim, đạo cụ phải được nhìn thấy, dòng thoại phải được nghe hoặc nhìn thấy.

Các thí sinh bốc thăm thể loại phim để dự thi Ảnh: BTC

Tiệc nộp phim diễn ra từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 4.10. Các đội nộp phim sau thời gian này sẽ không đủ điều kiện để tham gia tranh giải, tuy nhiên vẫn được công chiếu trên màn ảnh rộng.

Trong 126 đội tham dự mùa giải 48HFP 2020, có 93 đội ở TP.HCM, chiếm 73%, còn lại 33 đội thi ở khu vực Hà Nội và các tỉnh thành khác như Đà Nẵng , Nha Trang, Cần Thơ, Đồng Nai, Huế, Bình Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Tiền Giang…

Là dự án cộng đồng nổi bật được sự quan tâm và thu hút rất nhiều các bạn trẻ, các đội dự thi 48HFP 2020 sẽ có cơ hội trình chiếu phim của mình với công chúng tại Việt Nam. Đội thắng cuộc sẽ đại diện Việt Nam lên đường tham gia vòng chung kết toàn cầu Filmapalooza, tham gia đấu trường quốc tế với hơn 150 thành phố. Bộ phim chiến thắng vòng quốc tế có cơ hội giành chiếc vé công chiếu phim tại Góc phim ngắn Liên hoan phim Cannes - Pháp.

Diễn viên - đạo diễn Kathy Uyên và Phan Gia Nhật Linh làm giám khảo chấm bài thi của các đội năm nay Ảnh: T.L

Dàn giám khảo chính của Dự án làm phim 48 giờ (48HFP) 2020 là các nhà làm phim, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất nổi tiếng tại Việt Nam, gồm: đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh; đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, biên kịch Kathy Uyên; đạo diễn, biên kịch Hàm Trần; nhà sản xuất, phó đạo diễn, diễn viên Jenni Trang Lê; nhà sản xuất Irene Trịnh.