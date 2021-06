'The Conjuring: The Devil Made Me Do It': Phim quỷ ám nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn

Đôi khi, việc đánh giá phim ảnh, hay xảy ra trường hợp trái ngược nhau giữa các cây bút phê bình và khán giả đại chúng, tác phẩm The Conjuring: The Devil Made Me Do It (Ám ảnh kinh hoàng: Ma xui quỷ khiến) là một trong số đó. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim của đạo diễn Michael Chaves (người từng chỉ đạo tác phẩm bị chê thậm tệ về mặt chất lượng là The Curse of La Llorona - 2019) được chấm mức 59% ở phần của các nhà phê bình, nhưng có đến 85% khán giả yêu mến phim. Hai phần phim trước đó là The Conjuring (2013) và The Conjuring 2 (2016) đều do James Wan đạo diễn và đều được các nhà phê bình lẫn khán giả đại chúng yêu mến với mức chấm trên 80%.

Michael Chaves không phải là nhà làm phim "mát tay" với thể loại kinh dị (The Curse of La Llorona là phim dài đầu tiên của ông), và càng gặp thách thức khi ông tiếp quản di sản của đồng nghiệp James Wan vốn quá nổi tiếng với việc biến thương hiệu The Conjuring thành chuỗi tác phẩm kinh dị đại chúng cực kỳ ăn khách. Với một đạo diễn không có quá nhiều kinh nghiệm ở thể loại phim kinh dị, Michael Chaves đã biến The Conjuring: The Devil Made Me Do It thành một tác phẩm an toàn, nhàn nhạt, thiếu điểm nhấn.

Cảnh trừ tà ồn ào, không để lại nhiều dư âm như các phần phim trước Ảnh: Warner Bros.

Cái dở của kịch bản phim đó là thổi phồng quá mức thế lực ác độc nhưng kết phim lại không đủ "đô", gây hẫng cảm xúc. Khi phát hiện vật tổ của phù thủy, cặp vợ chồng Warren được khuyên rằng cái giá phải trả cho việc ngăn quỷ dữ là rất lớn, đồng thời bị "hù" là con đường trừ quỷ của cha mẹ có thể gây ảnh hưởng khôn lường đến con cái. Trong cuộc hành trình đi tìm nguồn gốc của vật tổ để trả lời cho câu hỏi điều gì đã khiến cho các thành viên trong một gia đình nọ bị quỷ ám đến mức sống dở chết dở, biên kịch, từ việc kể một câu chuyện phá bùa chú, xua đuổi quỷ dữ thành câu chuyện tình yêu, hoài niệm của cặp nhân vật chính. Phim dựa trên sự kiện có thật từng gây chấn động nước Mỹ thập niên 1980 là nhân vật Arne Cheyenne Johnson (Ruairi O'Connor đóng) giết người vì quỷ xui khiến, thế nhưng nhân vật này chỉ làm nền cho câu chuyện tình yêu của nhà Warren. Cuối phim, khi đối mặt với thế lực ác độc, Ed Warren, bằng sức mạnh của tình yêu, đã dễ dàng chiến thắng quỷ dữ.