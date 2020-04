'Thế giới hôn nhân' bị tẩy chay vì diễn viên từng mua dâm trẻ vị thành niên

Theo Soompi, loạt phim đề tài ngoại tình của JTBC Thế giới hôn nhân (tựa tiếng Anh: The World of The Married) tiếp tục trở thành chủ đề nóng khiến khán giả bàn luận. Quá khứ tội lỗi liên quan đến nam diễn viên Lee Kyung Young, người đóng vai bố của "tiểu tam" Yeo Da Kyung (Han So Hee) bất ngờ bị "đào xới" trở lại và khiến nhiều người lên tiếng đòi tẩy chay toàn bộ phim.

Trở lại năm 2002, Lee Kyung Young đã bị bắt và xét xử tại tòa án về tội mua dâm với trẻ vị thành niên. Các hồ sơ công khai của phiên tòa cho thấy Lee Kyung Young đã tác động và thao túng một nữ diễn viên tham vọng chưa thành niên tên L, buộc cô gái quan hệ tình dục nhiều lần với mình để đổi lấy cơ hội đảm bảo vai diễn trong một bộ phim tương lai của ông ta.

Lee Kyung Young chịu sự chỉ trích của khán giả Hàn vì tội lỗi trong quá khứ Ảnh: Soompi

Lúc đầu, Lee Kyung Young được cho là đã không biết việc L là một thiếu niên. Tuy nhiên, hai lần sau đó, khi quan hệ tình dục với L, ông ta đã ý thức được tuổi của cô gái và biết rằng mình đang có hành vi phạm pháp.

Tòa án đưa ra phán quyết Lee Kyung Young vô tội trong lần đầu tiên, nhưng phạm tội mại dâm với trẻ vị thanh niên trong hai lần sau. Ông ta bị kết án treo 10 tháng tù cùng 2 năm quản chế và 160 giờ phục vụ cộng đồng. Sau phiên tòa, năm 2004, L và cha mẹ cô đã chiến thắng một vụ kiện dân sự riêng biệt chống lại Lee Kyung Young. Trong vụ kiện này, ông ta bị kết án bồi thường, phải nhận trách nhiệm trang trải chi phí cho việc điều trị các thiệt hại tâm lý gây ra đối với nạn nhân.

Sau phiên tòa gây xôn xao này, Lee Kyung Young phải đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ từ khán giả Hàn Quốc và không thể xuất hiện trên màn ảnh một thời gian. Chỉ đến năm 2011, gần một thập kỷ sau vụ án, ông ta mới bắt đầu quay trở lại tham gia các bộ phim.

Tuy nhiên, khi Thế giới hôn nhân nhận nhận nhiều sự chú ý của khán giả, quá khứ tội lỗi này của Lee Kyung Young bị tìm kiếm lại và gây ra cuộc tranh luận lớn giữa những người xem về việc ông có xứng đáng được tham gia bộ phim cùng các dự án sau đó hay không.

Trên mạng xã hội Naver, nhiều khán giả đưa ra ý kiến: "Trên thực tế, hàng tá diễn viên có khả năng diễn xuất và diễn tốt hơn Lee Kyung Young. Vậy tại sao tôi phải tiếp tục nhìn thấy ông ta trên truyền hình?", "Hàn Quốc cho phép những kẻ phạm tội tình dục thoát khỏi tội lỗi quá khứ quá dễ dàng. Làm thế nào một người như Lee Kyung Young có thể trở lại màn ảnh vậy? Tôi nghĩ mọi người không nên tiếp tục coi Thế giới hôn nhân vì sự xuất hiện của ông ta", "Ông ta tiêu một số tiền và làm một số dịch vụ cộng đồng rồi quay trở lại làm việc như bình thường. Trong khi cô gái đáng thương là nạn nhân của ông ta phải sống với vết thương đó mãi mãi. Ông ta chính là lý do khiến cho những vụ án như phòng chát thứ N cứ lặp đi lặp lại"...