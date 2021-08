Thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh thiệt hại 'Phimmoi' gây ra

Phan Law, đơn vị nhận ủy quyền của nhiều chủ thể quyền tác giả, đã công bố một số thông tin liên quan đến Phimmoi.

Cũng theo luật sư Tuấn, thông thường, các trang phim lậu khác chỉ đăng tải hoặc tập trung đăng tải một số nội dung, thể loại nhất định nhằm tạo ra một thị trường riêng hoặc hướng tới một nhóm đối tượng tiếp cận cụ thể. Tuy nhiên, Phimmoi lại tập hợp đa dạng và đầy đủ tất cả thể loại phim, cho tất cả các đối tượng.

Theo Phan Law, có thể thấy trên Phimmoi hầu hết các thể loại phim ở các quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam. Phim cổ trang đến các bộ phim hiện đại mới phát hành, từ phim hành động tới tâm lý tình cảm, thậm chí các gameshow nổi tiếng, ... đều có trên Phimmoi. Phimmoi sở hữu một kho tàng phim lậu đa dạng về nội dung, thể loại và số lượng phim mới luôn được cập nhật bổ sung thường xuyên.

Phan Law cũng đưa ra các thống kê từ các trang web uy tín về lượt xem trên Phimmoi nhiều năm qua. Theo website thống kê lượng truy cập Alexa, Phimmoi có thứ hạng 15 tại Việt Nam và 2.182 trên toàn cầu tính đến 27.7.2018 với khoảng 50 - 90 triệu khách truy cập hàng tháng.

Luật sư Phan Vũ Tuấn cho biết, từ thống kê lượt truy cập Phimmoi, không khó để dự đoán doanh thu khủng của chủ sở hữu trang này. Theo dữ liệu từ HypeStat, trang web này kiếm được khoảng 58.290 USD mỗi tháng từ doanh thu quảng cáo. Ngoài ra nguồn doanh thu còn được bổ sung bởi các trang web lưu trữ. Bên cạnh đó, theo giá thị trường quảng cáo đen, Phimmoi thu phí một ô quảng cáo lên đến 25 triệu đồng/tuần, một đoạn TVC trước khi chiếu phim cũng có giá 20.000 đồng/1.000 lượt xem.

LS Tuấn còn cho biết: “Những khoản lợi bất chính mà Phimmoi thu được mặc dù rất lớn nhưng không thể so sánh với thiệt hại mà các nhà sản xuất phim phải gánh chịu”.Ngay cả các nhà sản xuất phim Việt Nam, cũng phải gánh chịu những tổn thất này không khác gì các nhà làm phim quốc tế. Những phim như Dòng máu anh hùng hay Bụi đời Chợ Lớn là những minh chứng rõ rệt”.

Theo LS Tuấn, với quy quy mô và mức độ xâm phạm mang tầm cỡ quốc tế của Phimmoi thì việc xác định thiệt hại của tất cả các chủ thể quyền bị Phimmoi xâm phạm vô cùng phức tạp và khó khăn.

“Tuy nhiên, pháp luật cũng đã quy định rất rõ thiệt hại do tài sản (nội dung số) bị xâm phạm có thể xác định từ lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút (hoặc lợi nhuận mà bên vi phạm thu được do thực hiện hành vi xâm phạm), tổn thất về cơ hội kinh doanh , chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại; thiệt hại khác do luật quy định…”, ông Tuấn cho biết.