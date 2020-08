Thương nhớ miền trung: Xạc xào xứ Nẫu

Con sông Ba cuồn cuộn trong từng dư âm câu chữ bạn kể. Nơi góc nhỏ quán cà phê bên bờ sông Ông Đốc vừa đủ cho bạn lắng lòng hồi tưởng quê nhà. Phía sau những cái chớp mắt, những cái lim dim phà khói thuốc như càng làm tăng dữ liệu ưu tư cố hương trời Yên đất Phú sau đuôi mắt bạn.

Rồi mình không thể không duỗi theo ánh mắt bạn nhìn. Bạn nhìn mãi về phía ấy, hòn non bộ phía trước sân ủy ban thị trấn Sông Đốc có điều gì mà làm bạn nhìn ngắm liên tục? Thì ra, nhìn nó, cái hòn non bộ đắp không được khéo tay lắm lại gợi cho bạn nhớ về cha mình.

Bạn nói ông già mình rất có khiếu nghệ thuật , đặc biệt là nghệ thuật tạo hình. Đưa cho ông khúc cây, hai ngày sau sẽ có một con thú cưng nào đó được tạo ra. Chỉ cần vài cái vạc đẽo, khúc cây vô hồn lúc nãy lập tức động đậy liền, con nai con hươu cựa quậy dưới bàn tay ông. Ổng mà đắp hòn non bộ thì hết sảy, không ai chê được. Ở đó có sự khoáng đạt của đất trời Phú Yên, có sự thảnh thơi an nhàn trầm tư triết lý của núi đồi trập trùng với con đường quanh co uốn lượn, suối róc rách, bướm bay hoa nở. Tuy ông chỉ là một người chạy xe ôm xuất thân thợ máy bình thường nhưng ổng hay hơn mình nhiều, bạn bè thường nói, giá như mình có được một nửa con người ông già thì bây giờ đâu phải chịu cảnh xa xứ ngồi đây mà nao nao xứ Nẫu quê mình.