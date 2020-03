Thủy Tiên quyết xử lý mạnh tay tài khoản lừa đảo tiền quyên góp

Thủy Tiên quyết định trình báo vụ việc với công an Sau khi nhận những phản ánh và lời khuyên của khán giả, ca sĩ Thủy Tiên đã cập nhật lại dòng trạng thái và cho biết đã gửi đơn lên cơ quan công an để xử lý. Thủy Tiên viết: "Trong ngày hôm nay mà bạn này không tự xoá Facebook, mình sẽ nhờ công an liên hệ với ngân hàng Sacombank tìm ra tận nơi ở của chủ tài khoản để xử lý ạ. Người này tra tài khoản là Nguyen Tuy Hiep, có thể đây cũng là người đã giả danh Zalo của Tiên mấy hôm rồi để lừa đảo. Tiên đã làm đơn gửi công an, hy vọng công an sẽ vào cuộc điều tra nhanh chóng giúp cho người dân có niềm tin".