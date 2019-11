Tiệm ăn dì ghẻ tập 4: Người yêu cũ của Ngọc xuất hiện khiến Minh ghen

Tiệm ăn dì ghẻ tập 3 tối qua có nhiều tình tiết cảm động khi Minh luôn làm mọi cách để thể hiện tình yêu thương của người cha dành cho bé Hương. Trong khi Ngọc thì không mấy vui vẻ khi thấy chồng cũ luôn tiếp cận con gái, còn bé Hương sau khi biết Minh vừa ở tù ra đã ngày càng xa lánh anh.

Minh ghen nổi nóng với cả bé Hương... ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo yêu cầu của Ngọc, Minh đã dọn ra ngoài thuê phòng trọ ở, anh xin vào làm việc ở tiệm rửa xe. Nhưng vẫn thường xuyên đến trường đợi con gái tan học, mua đủ thứ quà cho con, mong muốn con được vui và chấp nhận mình. Trong bữa tiệc sinh nhật Hương được tổ chức tại nhà với nhóm bạn thân của Ngọc, Minh cũng bất ngờ xuất hiện tặng quà và mừng sinh nhật con. Nhưng bé Hương đã không nhận, còn hất quà của Minh xuống đất khiến anh tủi thân nhắc lại việc mình đã từng viết rất nhiều thư cho con gái khi ở trong tù gửi về. Lúc này Ngọc mới hốt hoảng khi chính cô là người đã giấu đi những lá thư đó với lý do không muốn Hương biết ba mình đang đi tù, vì trong thư Minh cũng hay đề cập đến chuyện đang ở tù… Biết chuyện này Minh vô cùng tức giận, Hương cũng giận mẹ vì cho rằng mẹ đã nói dối mình. Biết mình đã sai, Ngọc cũng xin lỗi Minh và để cho Minh vào phòng an ủi bé Hương. Cô bé lặng lẽ nằm khóc trong khi Minh ngồi cạnh đọc lại những lá thư mà anh từng gửi cho con trong suốt 9 năm đi tù. Có vẻ như Hương rất xúc động ôm chú gấu bông mà Minh tặng vào lòng và thiếp đi. Điều này khiến Minh cảm thấy an ủi.

... Đánh cả anh nhân viên phụ việc trong tiệm cơm của Ngọc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tiệm ăn dì ghẻ tập 3 còn hé lộ việc mẹ chồng Tố Nhi tiếp đay nghiến con dâu việc không chịu sinh con nối dõi tông đường. Trong khi chồng Nhi lại đứng ra bênh vực vợ, cho rằng việc chưa muốn có con là do ý muốn của anh, không liên quan Nhi.

Tiệm ăn dì ghẻ tập 4 tối nay 26.11 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 hé lộ thêm nhiều tình tiết mới đó là sự xuất hiện của Khánh (Huỳnh Anh), người yêu cũ của Ngọc. Khánh hiện giờ là một doanh nhân thành đạt và anh đã có bạn gái là Cúc (Hồng Loan). Việc Khánh tìm gặp lại Ngọc và tỏ ý muốn hợp tác với Ngọc trong việc kinh doanh nhà hàng vì cô là người nấu ăn giỏi chắc chắn sẽ có thêm nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm riêng của Ngọc.

Cúc bạn gái hiện tại của Khánh "bóng gió" về sự xuất hiện của Ngọc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tập này Minh đã tỏ ý ghen tuông khi thấy Ngọc ngồi bàn chuyện với Khánh tại nhà: “Không cho tôi về đây là muốn ở nhà hợp tác với người này à. Sao, tính góp gạo thổi cơm chung hả?”. Sự ghen tuông khiến Minh nổi nóng với cả bé Hương và đánh cả anh nhân viên phụ việc trong tiệm cơm của Ngọc.

Thiên Kim bị đồng nghiệp trên phim trường "soi" chuyện chồng cô ngoại tình và đánh vợ bầm má ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tiệm ăn dì ghẻ tập 4 còn hé lộ việc Thiên Kim bị chồng đánh bầm má và những đồng nghiệp trong đoàn phim xì xào chuyện chồng Kim cặp bồ với một hotgirl nên về nhà đánh vợ.

Tiệm ăn dì ghẻ tập 4: Mối quan giữa Khánh và Ngọc có phải là “tình cũ không rủ cũng tới”? Ngọc sẽ làm gì trước sự ghen tuông của Minh?