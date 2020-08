Tiểu thuyết gây chú ý vì hé lộ góc khuất phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc

Đó chính là bối cảnh hấp dẫn nhưng cũng nghiệt ngã cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của Frances Cha, nữ tác giả sống ở quận Brooklyn của thành phố New York (Mỹ) và có nhiều trải nghiệm khi làm công việc biên tập về văn hóa và du lịch cho Đài CNN ở Seoul (Hàn Quốc). Tác phẩm If I Had Your Face (tạm dịch: Nếu tôi có khuôn mặt của bạn) đã theo chân 4 phụ nữ trẻ phải vật lộn để mưu sinh giữa thủ đô Seoul đầy cạnh tranh khốc liệt.