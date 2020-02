Tìm đề kháng trong... sách

Cuốn Súng, vi trùng & thép của Jared Diamond (Trần Tiễn Cao Đăng dịch, Omega Plus & NXB Thế giới ), một công trình nghiên cứu về lịch sử nhân loại đã xuất bản, tái bản nhiều lần, nay được đơn vị đầu tư kịp thời chọn điểm rơi mùa dịch Covid-19 để tái bản. Nội dung về những dịch bệnh lây lan từ các lục địa trong quá khứ với những kiến giải thú vị của Jared Diamond có thể giúp độc giả sáng tỏ hơn về vấn đề dịch bệnh đang gây âu lo. Bên cạnh đó, Công ty Omega Plus cùng Công ty CP xuất bản và dữ liệu ETS phối hợp triển khai biên soạn, ấn hành cuốn Cẩm nang phòng bệnh mùa virus tặng kèm cho độc giả mua cuốn Súng, vi trùng & thép. Cuốn Hệ miễn dịch của Daniel M.Davis cũng được Omega Plus liên kết với NXB Dân Trí ấn hành trong dịp này bắt kịp xu hướng, mối quan tâm của người đọc về vấn đề sức khỏe.